Premios Soberano suma a Martha Heredia y Elvis Crespo a su espectáculo musical

Elvis Crespo y Martha Heredia se unen al espectáculo musical de los Premios Soberano. ( FUENTE EXTERNA )

La gala de los Premios Soberano volverá a reunir a grandes figuras de la música el próximo 18 de marzo, y entre los artistas que prometen encender el escenario destacan la cantante dominicana Martha Heredia y el merenguero internacional Elvis Crespo.

Ambos intérpretes formarán parte de los números musicales de la 41.ª edición del evento, que se celebrará en el Teatro Nacional Eduardo Brito, uno de los escenarios culturales más emblemáticos de la República Dominicana.

Heredia, ganadora de Latin American Idol y una de las voces más reconocidas del país, llegará a la ceremonia con una presentación que busca reafirmar su presencia en la música dominicana. Su participación genera expectativas entre los seguidores del espectáculo, quienes esperan escuchar algunos de los temas más representativos de su carrera.

Por su parte, Crespo, figura clave en la internacionalización del merengue y recordado por éxitos como Suavemente, aportará el sabor tropical a la gala. El artista de ascendencia puertorriqueña ha mantenido una relación cercana con el público dominicano, por lo que su presentación promete ser uno de los momentos más festivos de la noche.

Jomari Goyso se suma como presentador

El evento también contará con la participación del experto en moda y presentador español Jomari Goyso, quien se integrará a la ceremonia como uno de los encargados de presentar categorías durante la premiación.

Además de las actuaciones de Heredia y Crespo, la producción reunirá a diversas figuras del entretenimiento para la entrega de estatuillas, entre ellas la actriz Nashla Bogaert, el humorista Juan Carlos Pichardo, el comediante Carlos Sánchez, la comunicadora Nahiony Reyes, la presentadora Jessica Pereira y la exponente urbana La Perversa.

Sobre la ceremonia

La ceremonia iniciará a las 8:00 de la noche , luego de la tradicional alfombra roja, y será conducida por el humorista Irving Alberti y la comunicadora Georgina Duluc .

iniciará a las , luego de la tradicional alfombra roja, y será conducida por el humorista y la comunicadora . La premiación es organizada por la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte), con la producción general del empresario artístico César Suárez Jr., y será transmitida por Color Visión en la República Dominicana, mientras que en Estados Unidos podrá verse a través de Univision y la plataforma ViX.