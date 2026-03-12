El merenguero urbano Kalimete presentó su nuevo sencillo De otro planeta, una canción en la que combina el ritmo de la güira y la tambora con un mensaje sobre problemas sociales que afectan a millones de personas.

El tema, lanzado bajo el sello Sueños Records, aborda asuntos como el racismo, la migración, la desigualdad económica y la discriminación laboral, situaciones que siguen presentes en distintos países.

En la canción, el artista plantea el deseo de un mundo distinto. En uno de los versos dice: "Quiero ser de otro planeta donde no exista el racismo... donde el dinero no valga nada... donde ningún ser humano use visa para entrar".

El videoclip fue producido por Robert Kruz y acompaña el enfoque reflexivo del tema.

Producción y propósito de la canción De otro planeta

La canción fue compuesta por Ranfis L. Reyes (Kalimete) y cuenta con la producción ejecutiva de Wilda Morel para Sueños Records.

El intérprete explicó que la inspiración surgió de historias reales que ha visto de cerca.

"Esta canción nace de muchas historias que he conocido. Quise usar el merengue para hablar de cosas que muchas veces se callan, como el racismo o las dificultades que enfrentan muchos inmigrantes cuando salen de su país buscando una vida mejor", dijo.

Kalimete señaló que el objetivo del tema es generar reflexión y empatía.

"Todos somos seres humanos y nadie debería ser tratado como menos por su origen o por su idioma", agregó.

La canción también menciona las dificultades que viven muchos migrantes cuando intentan cruzar fronteras o adaptarse a nuevas sociedades.

En la parte final, el artista hace referencia a varios países latinoamericanos para resaltar que los retos sociales y las aspiraciones de progreso son compartidos en la región.

Con De otro planeta , Kalimete apuesta por un merengue que mantiene el ritmo bailable, pero que también incluye un mensaje sobre realidades sociales.

