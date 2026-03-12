"Trinitarias", la canción con la que Mabel VP transforma el duelo en música

Mabel VP, artista multidisciplinaria, continúa construyendo una propuesta musical que mezcla influencias del Caribe, el R&B y la identidad dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

La artista multidisciplinaria Mabel VP, que ha construido su identidad creativa entre el Bronx y la República Dominicana, presenta "Trinitarias", una canción que convierte la pérdida personal en un ejercicio de memoria, sanación y conexión con sus raíces caribeñas.

De acuerdo con una nota de prensa compartida por la artista con Diario Libre, desde muy joven, la música formó parte de su cotidianidad. En su infancia en Nueva York, los trayectos a casa desde la escuela estaban acompañados por un reproductor de CD y una colección de canciones que marcaban el ritmo de sus pasos.

Años después, ya en Santo Domingo, el paisaje sonoro cambió: los largos tapones de la ciudad, las ventanas abiertas del carro y las canciones que sonaban junto a su padre o su abuelo se convirtieron en nuevas referencias emocionales y musicales.

Ese recorrido entre ciudades y memorias también se refleja en su propuesta artística. Su sencillo debut, "Mariposita", se presentó como una especie de mantra cotidiano: una invitación a vivir el presente, soltar las cargas innecesarias y avanzar con calma.

Con letras en spanglish, un lenguaje cercano a la dominicanidad coloquial y una fusión de mambo tropical con sensibilidad de R&B, la canción dejó ver una propuesta fresca, íntima y bailable.

Ahora, con "Trinitarias", la artista se adentra en un terreno más íntimo. El tema nace tras la muerte de su hermano menor, una ausencia que marca profundamente la composición. Desde ese lugar de duelo, la canción se construye como un diálogo entre el dolor y el amor que permanece.

"El título alude a las flores trinitarias que crecen en calles y patios de la República Dominicana: coloridas, persistentes, difíciles de ignorar", asegura. Para Mabel VP, esas flores simbolizan la presencia constante de quienes ya no están, recuerdos que siguen vivos incluso en medio de la ausencia.

En lo musical, "Trinitarias" se ancla en el Caribe y en la idea de la sanación colectiva. La canción cuenta con la participación del percusionista Eudy el Pulpo, quien aporta una base rítmica de percusión dominicana ancestral, cueros, marcas y patrones tradicionales, que acompañan el relato emocional del tema y lo transforman en un espacio de alivio y conexión espiritual.