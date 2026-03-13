Francia dona instrumentos al Conservatorio Nacional de Música

La donación al Conservatorio Nacional de Música se realizó en colaboración con Buffet Crampon, histórica casa francesa fundada en 1825. ( FUENTE EXTERNA )

Como parte de la cooperación cultural francesa en el país, a través del programa Marianne por la Cultura Dominicana, el Conservatorio Nacional de Música recibió la donación de tres instrumentos de viento madera, de la marca francesa Buffet Crampon, destinados a fortalecer la formación de estudiantes y el desarrollo académico de la institución.

La entrega oficial se realizó el miércoles 11 de marzo, durante el concierto “Entre vientos y maderas”, celebrado en la Sala Juan Francisco García del Conservatorio Nacional de Música, en el marco del Festival Clarinetísimo y del Mes de la Francofonía.

La donación incluyó un corno inglés, un fagot y un oboe, de marcas reconocidas internacionalmente por su calidad y utilizadas en conservatorios, orquestas y escuelas de música en todo el mundo.

El acto contó con la presencia de Sonia Barbry, embajadora de Francia en la República Dominicana; Roberto A. Salcedo, ministro de Cultura; Marinella Sallent, directora general de Bellas Artes; y Paola González, directora del Conservatorio Nacional de Música.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/13/sonia-barbry-b2cc20b5.jpg Sonia Barbry, embajadora de Francia en la República Dominicana. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/13/roberto-angel-salcedo-1-fc865071.jpg Roberto Ángel Salcedo, ministro de Cultura de la República Dominicana. (FUENTE EXTERNA) ‹ ›

También estuvieron presentes Margarita Miranda Mitrov, presidenta de la Fundación Sinfonía, y Marisol Rodríguez Copello, copresidenta de la Fundación Sinfonía, así como Roberto Medina, director artístico del Festival Clarinetísimo, y Darleny González, coordinadora del festival, institución aliada en la realización del concierto que celebró la entrega, detalla una nota de prensa.

La donación se realizó en colaboración con Buffet Crampon, histórica casa francesa fundada en 1825 y considerada uno de los fabricantes más prestigiosos de instrumentos de viento madera, cuyos instrumentos forman parte del equipamiento de importantes conservatorios y orquestas a nivel internacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/13/francia-dona-1-b9fac2d0.jpg Algunos de los músicos presentes.

Como parte de esta colaboración, se anunció además que el próximo mes se realizará un taller especializado de luthería en el Conservatorio Nacional de Música. Durante este taller, un luthier especialista de la casa de instrumentos visitará el país para revisar y reparar instrumentos de viento madera existentes en la institución, ampliando el alcance de esta cooperación y contribuyendo al mantenimiento del patrimonio instrumental del Conservatorio.

La velada concluyó con el concierto “Entre vientos y maderas”, interpretado por Samuel Hernández (clarinete), George Mateo (oboe y corno inglés), Eduardo Albuerme (fagot) y Laura Pimentel (piano), junto a un quinteto de cuerdas y percusión.

El programa incluyó obras de compositores franceses como Ernest Chausson, Claude Debussy, Francis Poulenc y Darius Milhaud, así como música dominicana de Bienvenido Bustamante y del maestro François Bahuaud, músico francés que vivió y dejó un legado en la República Dominicana.

Esta iniciativa forma parte del programa “Marianne por la Cultura Dominicana”, financiado por el Ministerio Francés de Asuntos Exteriores, a través de la Embajada de Francia en la República Dominicana, y ejecutado por Fundación Sinfonía y la Dirección General de Cine (DGCINE), con el apoyo del Ministerio de Cultura de la República Dominicana y la Dirección General de Bellas Artes.