Morat presenta su versión de "Tu Cárcel", clásico de Los Bukis

Integrantes de Morat durante la presentación de su versión de "Tu Cárcel", canción originalmente popularizada por Los Bukis en la década de 1980. ( FUENTE EXTERNA )

La banda colombiana Morat publicó una reinterpretación de "Tu Cárcel", canción popularizada en 1986 por Los Bukis y escrita por Marco Antonio Solís. El tema ya se encuentra disponible en plataformas digitales.

La nueva versión conserva la estructura melódica del original, pero introduce una instrumentación distinta, con guitarras más marcadas y baterías de mayor presencia. El arreglo incorpora elementos propios del estilo de Morat, mientras mantiene el tono narrativo que caracteriza la composición.

En la interpretación, las armonías vocales del grupo se integran a la melodía conocida, aportando nuevas capas sonoras sin alterar el núcleo de la canción. El resultado plantea una lectura contemporánea de una pieza que ha tenido amplia circulación en la música popular latinoamericana.

El lanzamiento se produce semanas después de la participación del grupo en los Premio Lo Nuestro 2026, donde obtuvo el reconocimiento a Álbum Pop del Año por su disco Ya Es Mañana. Durante la ceremonia, los integrantes de la banda también entregaron el Premio a la Trayectoria al cantautor colombiano Juanes.

El grupo llega a este nuevo lanzamiento tras recibir el galardón a Mejor Álbum Pop/Rock en los Latin Grammy por el mismo proyecto discográfico. En los próximos meses, la banda tiene programadas presentaciones en festivales y conciertos en América y Europa.

Entre ellas figura su debut en el Coachella Valley Music and Arts Festival, con actuaciones previstas en abril, además de su participación en el Tecate Pa´l Norte en Monterrey. También tienen programado un concierto en el Teatro del Pueblo de Puebla, como parte de su agenda de presentaciones en México.

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De forma paralela, el grupo ha comenzado a anunciar fechas de su gira internacional para 2026 y 2027, con presentaciones confirmadas en países como Colombia y España.

La banda continúa desarrollando nueva música mientras amplía su calendario de conciertos.