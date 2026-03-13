Carolina Ramírez habló sobre la muerte de Yeimy en La reina del flow 3: "Nunca me lo dijeron"

La actriz colombiana Carolina Ramírez, a quien vemos en estas fotos de archivo, reaccionó a la muerte de Yeimy Montoya en "La reina del flow 3". ( FUENTE EXTERNA )

La tercera temporada de La reina del flow ha generado una intensa reacción entre los seguidores tras el desenlace de Yeimy Montoya, personaje interpretado por Carolina Ramírez. En los nuevos capítulos, la protagonista enfrenta un deterioro en su salud y muere luego de atravesar dos enfermedades, cerrando definitivamente su historia dentro de la producción.

El final, que muestra la despedida de Yeimy de Charly Flow y de su hija, provocó una ola de comentarios en redes sociales, donde numerosos espectadores expresaron su desacuerdo con el desenlace. Muchos consideraron que el cierre no correspondía con la trayectoria del personaje, cuya historia estuvo marcada por la superación desde su juventud.

Ante la controversia, Ramírez publicó un video grabado en 2024, cuando retomó el papel por tercera vez. En el mensaje, la actriz explicó que no conocía el final del personaje hasta que llegó a Colombia para el rodaje y que se enteró del desenlace poco tiempo antes de que se emitieran los episodios.

"Yo no lo sabía, créanme, nunca me lo dijeron... lo intuí, pero no me lo comunicaron. Me lo dijeron cuando ya estaba aquí y fue impactante", afirmó la actriz en el video, en el que reconoció que la noticia le generó sorpresa y que necesitó tiempo para procesarla.

Ramírez señaló que asumía el desenlace con respeto y profesionalismo, destacando el reto interpretativo que implicaba representar la etapa final de un personaje tan complejo. También expresó que comprendía el impacto que el cierre podría tener en la audiencia.

"Soltar a Yeimy es un gran trabajo que tengo que hacer, con mucho amor", dijo, al tiempo que agradeció al público por el acompañamiento a lo largo de las temporadas.

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La actriz compartió además imágenes del final del rodaje, donde se evidenciaba la carga emocional del cierre de esta etapa. En sus declaraciones, subrayó que el desenlace fue parte del proceso narrativo y que lo asumía como una experiencia profesional significativa dentro de su carrera.