Baní se prepara para celebrar el primer Festival de Reguetón Old School del país

DJ Claudio Tavárez y DJ Willie Joa han confirmado su presencia en el primer Festival de Reguetón Old School de RD. ( FUENTE EXTERNA )

Si eres de los que todavía recuerda los himnos del reguetón de los años dorados, este evento promete ser una cita obligada.

El municipio de Baní se convertirá en el escenario del primer Festival de Reguetón Old School de la República Dominicana, una propuesta que busca rendir homenaje a la llamada "vieja escuela" del género urbano y a los artistas que marcaron su historia.

La celebración tendrá lugar el 21 de marzo, en la explanada de Rock Star Social Club, donde la música comenzará a sonar desde las 9:00 de la noche y se extenderá hasta las 4:00 de la madrugada.

La iniciativa está siendo organizada por Albert Peguero Producciones, que apuesta por crear un espacio dedicado a revivir la esencia de un estilo musical que definió a toda una generación.

Una noche para volver al reguetón de los inicios

Pero la idea va más allá de una simple fiesta. Los organizadores lo plantean como un encuentro cultural pensado para reconectar con las raíces del reguetón, reuniendo a fanáticos y exponentes representativos de aquella época en un mismo escenario para celebrar su legado musical.

Además, este festival podría ser solo el comienzo. Según explican sus promotores, el proyecto nace con la intención de expandirse a otras ciudades importantes del país, como el Distrito Nacional y Santiago, con el objetivo de consolidarse como una propuesta de entretenimiento diferente dentro de la escena dominicana.

El evento también promete dinamizar el turismo local durante ese fin de semana. Se espera la llegada de asistentes desde distintas provincias, entre ellas San Cristóbal, Ocoa, Santiago, el Distrito Nacional y Samaná, lo que impulsará la actividad en hoteles, restaurantes y otros establecimientos de Baní.

De esta manera, el festival se convierte también en el primer gran evento temático de Rock Star Social Club, reafirmando su apuesta por crear experiencias alrededor del reguetón de la vieja escuela, un sonido que, pese al paso del tiempo, sigue teniendo una sólida base de seguidores en el país.

En otras palabras, será una noche para volver a esos temas que marcaron una época... y comprobar que el reguetón old school todavía tiene mucho que decir.



