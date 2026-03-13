Sale a la luz el video del accidente en el que murió el cantante urbano Zalek

El cantante urbano Zalek posa en una imagen de archivo. ( FUENTE EXTERNA )

Tras confirmarse días atrás el fallecimiento del artista colombiano Zalek en un accidente de tránsito en Medellín, en las últimas horas se conocieron imágenes del momento exacto del siniestro, lo que ha vuelto a generar atención sobre el caso.

El video, difundido por medios locales, muestra cómo ocurrió la colisión en el sector de Laureles, cerca de la canalización del Estadio.

En las imágenes se observa al cantante desplazándose en una motocicleta de alto cilindraje cuando un vehículo de color rojo sale de una vía lateral e impacta contra él, provocando que salga expulsado tras el choque.

La grabación ha permitido conocer con mayor detalle la secuencia del accidente y respalda las versiones preliminares que señalaban la magnitud del impacto. Hasta el momento, las autoridades no han emitido un informe definitivo que establezca responsabilidades, aunque se mantienen las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.

El secretario de Movilidad de Medellín, Pablo Ruiz, ha explicado previamente que en este tipo de colisiones entre un automóvil y una motocicleta el conductor del vehículo de dos ruedas suele resultar gravemente afectado, situación que en este caso derivó en su fallecimiento durante el traslado a un centro asistencial.

Q’HUBO conoció el video del accidente en el que murió el cantante barranquillero #Zalek reconocido artista urbano en la costa colombiana. Los hechos ocurrieron en Laureles, cerca a la canalización del Estadio. Las autoridades investigan lo ocurrido ?? pic.twitter.com/K59P9xgCgt — @qhubomedallo (@QHuboMedallo) March 11, 2026

La difusión del video ha reavivado las reacciones en redes sociales, donde seguidores y usuarios continúan expresando mensajes de solidaridad con la familia del artista y solicitando claridad sobre lo ocurrido.

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Tras conocerse la noticia, seguidores , amigos y usuarios de distintas plataformas digitales difundieron mensajes de despedida , destacando su talento y el crecimiento que había mostrado dentro de la escena musical.

, amigos y usuarios de distintas plataformas digitales difundieron , destacando su talento y el crecimiento que había mostrado dentro de la escena musical. Su fallecimiento ha generado consternación en el ámbito artístico y entre quienes seguían de cerca su trayectoria.