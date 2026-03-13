×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Ramón Orlando concierto 2024
Ramón Orlando concierto 2024

Ramón Orlando repasará sus grandes éxitos antes de su concierto aniversario

El pianista y compositor dominicano presentará un repertorio de éxitos en medio de los preparativos de su gran celebración artística

    Expandir imagen
    Ramón Orlando repasará sus grandes éxitos antes de su concierto aniversario
    Ramón Orlando interpretará sus principales éxitos en merengue y balada en un concierto previo a la celebración de sus 50 años de trayectoria artística.
    (ARCHIVO)

    El merenguero, pianista y compositor Ramón Orlando volverá al escenario de Lungomare Bar & Lounge el próximo sábado 21 de marzo, donde interpretará algunos de los temas más conocidos de su repertorio en merengue y balada.

    La presentación se realizará en el conocido espacio del malecón de Santo Domingo, donde el artista ha tenido una buena respuesta del público en sus actuaciones anteriores.

    Durante el concierto, el músico hará un recorrido por canciones que marcaron su carrera, acompañado de su banda y con momentos en los que también tocará el piano.

    Las entradas están disponibles en RD$2,500 para el área VIP y RD$1,500 en área general, según informaron los organizadores.

    RELACIONADAS

    Trayectoria en el merengue

    Ramón Orlando es una de las figuras más influyentes del merengue dominicano. Hijo del músico Cuco Valoy, inició su carrera desde joven como pianista y arreglista.

    Con su agrupación Ramón Orlando y Orquesta Internacional alcanzó popularidad en las décadas de los años 80 y 90 con merengues que se convirtieron en clásicos del género.

    Entre sus temas más conocidos figuran Te compro tu novia, El venao, Amor de madre, Balada para una esposa y Están lloviendo estrellas, entre otros.

    Además de su carrera como intérprete, ha trabajado como compositor y productor musical para diversos artistas dominicanos.

    Preparativos para sus 50 años en la música

    • El concierto se produce mientras el artista prepara un espectáculo especial para celebrar sus 50 años en la música, que está previsto realizarse el 23 de septiembre en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.
    • El evento buscará reunir a seguidores de distintas generaciones para recorrer los momentos más importantes de su trayectoria artística.
    • Con cinco décadas en la música, Ramón Orlando se mantiene activo en los escenarios y continúa siendo una figura clave del merengue dominicano.
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.