Ramón Orlando repasará sus grandes éxitos antes de su concierto aniversario

El merenguero, pianista y compositor Ramón Orlando volverá al escenario de Lungomare Bar & Lounge el próximo sábado 21 de marzo, donde interpretará algunos de los temas más conocidos de su repertorio en merengue y balada.

La presentación se realizará en el conocido espacio del malecón de Santo Domingo, donde el artista ha tenido una buena respuesta del público en sus actuaciones anteriores.

Durante el concierto, el músico hará un recorrido por canciones que marcaron su carrera, acompañado de su banda y con momentos en los que también tocará el piano.

Las entradas están disponibles en RD$2,500 para el área VIP y RD$1,500 en área general, según informaron los organizadores.

Trayectoria en el merengue

Ramón Orlando es una de las figuras más influyentes del merengue dominicano. Hijo del músico Cuco Valoy, inició su carrera desde joven como pianista y arreglista.

Con su agrupación Ramón Orlando y Orquesta Internacional alcanzó popularidad en las décadas de los años 80 y 90 con merengues que se convirtieron en clásicos del género.

Entre sus temas más conocidos figuran Te compro tu novia, El venao, Amor de madre, Balada para una esposa y Están lloviendo estrellas, entre otros.

Además de su carrera como intérprete, ha trabajado como compositor y productor musical para diversos artistas dominicanos.

Preparativos para sus 50 años en la música

El concierto se produce mientras el artista prepara un espectáculo especial para celebrar sus 50 años en la música, que está previsto realizarse el 23 de septiembre en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.

