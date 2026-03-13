Shadow Blow llevará su sello urbano a la gran noche de Premios Soberano 2026

Shadow Blow se consolida como una de las figuras más relevantes de la industria actual. ( FUENTE EXTERNA )

El artista urbano Shadow Blow ha sido confirmado para formar parte del despliegue musical de la próxima edición de los Premios Soberano 2026.

Reconocido por su estilo único y capacidad de conectar con el público, el intérprete promete una presentación cargada de dinamismo y sus mejores éxitos en la noche más importante del arte dominicano.

La Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) y la Cervecería Nacional Dominicana (CND) ratifican así la participación de una de las figuras más completas del género, cuya versatilidad melódica lo ha mantenido en el gusto popular de manera ininterrumpida.

Su actuación en el Teatro Nacional este próximo 18 de marzo, lo onsolida como una de las figuras más relevantes de la industria actual al recibir dos importantes nominaciones por su desempeño durante el 2025:

Artista Urbano del Año: En reconocimiento a su consistencia y vigencia en el mercado nacional e internacional.

Colaboración del Año: Por el impacto del sencillo "Zaza", realizado junto al exponente Don Miguelo, pieza que se convirtió en un fenómeno de popularidad en todas las plataformas digitales.

Un año de éxitos

Esta participación llega en un punto cumbre de su carrera, tras haber agotado una exitosa agenda de presentaciones en plazas internacionales como Boston y su reciente y ovacionada actuación en el cierre del Carnaval de Puerto Plata.

Con su presencia en el escenario y su doble nominación, Shadow Blow reafirma su compromiso con la calidad y su posición como un referente indispensable de la música urbana dominicana contemporánea.