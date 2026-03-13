"Tiro y Tiro" y "Yo soy dominicano", temas que el pueblo puso en tendencia por el Clásico Mundial

Fernando Tatis Jr. celebra con sus compañeros Vladimir Guerrero Jr., Geraldo Perdomo, Manny Machado y Julio Rodríguez después de alcanzar una hora de cuarta posada contra Venezuela en el CreditDepot Park el 11 de marzo de 2026 en Miami. ( AFP / CARMEN MANDATO )

La fiebre que ha creado el equipo dominicano en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 ha puesto a todo el mundo a saltar, brincar y bailar, y "echar vaina", como se dice popularmente de los duros que son los dominicanos en el terreno de juego.

Ya no es solo el "plátano power" que se popularizó en 2013, esta edición del Clásico Mundial se ha puesto en la conversación de todos lados a través de memes, reacciones, fotografías y videos, en Tik Tok y las principales redes sociales. Estas se acompañan de música que ha servido como lenguaje de identificación de lo que caracteriza al equipo tricolor.

Un tema cristiano "Tiro y tiro", de Julio Bardonado, y un dembow "tiguerón" como "Yo soy dominicano", del controversial exponente urbano Dilon Baby, están entre los coros musicales más colocados de las historias de Instagram, de los post de marcas, de instituciones, de cuentas de influencers, de todo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/14/92f5b705-dc65-49ba-a10f-06e3244707d5-6e5f8ac1.jpg (KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/14/b73da72e-33eb-4f8e-ad6c-a2fd57cade7b-dbbe9ab4.jpg La bandera tricolor acompaña a los fanáticos. https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/14/51fc5cdf-e9e3-43a1-912b-34387a9f4773-be0a4e33.jpg El Clásico Mundial se disfruta en la capital dominicana. https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/14/a2dbb18e-f61e-4825-a243-e5d1402025ea-444b2c41.jpg Ambiente de celebración en el Malecón de Santo Domingo. ‹ >

Al hacer una búsqueda por la pestaña "añadir música" o "sticker de música" en República Domincana, una función de las redes de Meta que permite buscar canciones por título, género o tendencia dentro de la biblioteca de Instagram para acompañar fotos o vídeos, las principales que salen son las siguientes:

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/14/e90e221b-a5ef-491b-97fd-7214cfaef146-43f122e0.jpg Listado de audios en tendencia de Instagram. (CAPTURA: DIARIO LIBRE)

Yo soy dominicano, Tiro y Tiro, Perreo (Sujeto Oro 24), Palo tras palo (Yaisel La Melodía), Prendan el candelero (Martha Candela), Panti Colalé (El Cherry Scom, Dj Chulonyc, La Grena) y el remix con El Alfa, Se dejó del novio (Ezzy R x Leo RD), "Dominicano y ya" de Redimido,"Soy Domi" de Kiko el Crazy o Ronny GTA "Rumores".

Estos cortes se combinan con frases como "No pueden", "Dominicano y ya", "Eso es palo y palo" y "Gloria a Dios".

La emoción del pueblo con estos coros no solo se vio reflejada en el esperado juego entre Dominicana y Venezuela del pasado miércoles, donde RD ganó 7-5, sino también este viernes 13 de marzo al ganar con 10-0 a Corea, siendo el segundo nocaut que propinan 'los domis' en el torneo, tras obtener el triunfo por la misma vía a Países Bajos, el domingo.

Ahora RD jugará la semifinal con Estados Unidos el domingo 15.

"Tiro y tiro"

"Quien vino por Soto en el Clásico", "Quien vino luego de escuchar en el video del Clásico Rep. Dom", han sido parte de los comentarios que han dejado a la canción colgada en Youtube desde 2020 y que volvió a resurgir ahora. Curiosamente, hace un mes el artista Julio Bardonado le lanzó el video musical.

Bardonado es un artista dominicano de música cristiana, famoso por su estilo enérgico y sus letras centradas en la fe. Su tema forma parte del álbum "Lo mejor de Julio Bardonado".

La letra con ritmos movidos utiliza la repetición de la frase "tiro y tiro" para simbolizar una lucha espiritual o "pleito" contra las adversidades, invitando a los fieles a mantener sus "estrategias de pleito" y mantenerse firmes en la oración.

Fernando Tatis Jr., Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr. y Manny Machado viralizaron un baile de celebración al comienzo del clásico cuando le ganaron a Nicaragua.

"Yo soy dominicano, dominicano"

"Yo Soy Dominicano" es un sencillo del exponente urbano dominicano Dilon Baby en colaboración con el productor Leo RD, lanzado oficialmente el 16 de marzo de 2023. El tema mezcla el ritmo del dembow con una letra que resalta la figura del "tiguerón" dominicano y utiliza los colores de la bandera (azul, rojo y blanco) como símbolo de identidad.

Se convirtió en un audio viral en plataformas como TikTok, acumulando miles de videos de usuarios celebrando su cultura. Y ahora ha vuelto a sonar.

"Panti y Colale"

Es una de las canciones más escuchadas de la actualidad del dembow con lenguaje explícito y ritmo contagioso. Interpretada por DJ Chulo NYC, El Cherry Scom y La Greña, el tema se volvió viral a finales de 2025 y principios de 2026, alcanzando millones de reproducciones en plataformas como YouTube e Instagram. Debido a su éxito, se lanzó una versión 2.0 con El Alfa, De La Ghetto, Zion, Ezzy R y Ronny GTA.

Baile, chaqueta y vibra dominicana

La celebración también se vive dentro del terreno. Jugadores como Juan Soto, Fernando Tatis Jr. y Junior Caminero han sido captados bailando, cantando y disfrutando cada jugada desde el dugout, una imagen que rápidamente se vuelve viral en redes sociales, principalmente en los contenidos que publica @losdominicanos, la cuenta oficial de la selección dominicana de béisbol.

Entre batazos, carreras y victorias, los peloteros muestran el sello dominicano: talento, confianza y una alegría contagiosa con sus pasos de baile distintivos.

No se queda la "Chaqueta del flow", con los colores de la bandera dominicana, que se la ponen a cada pelotero que anote una carrera o se destaque.

Por ejemplo, la noche de este viernes 13 de marzo, en el partido de Dominicana y Corea, el emergente Austin Wells despachó un cuadrangular con dos compañeros en bases que terminó el encuentro con el equipo asiático.

despachó un cuadrangular con dos compañeros en bases que terminó el encuentro con el equipo asiático. El jugador, emocionado, expresó "Klk", "Gloria a Dios" y "Morisoñando" en los bastidores durante la celebración del equipo.

Entre las figuras dominicanas que han ido a apoyar al equipo dominicano a Miami, Estados Unidos, y a sus peloteros favoritos están El Alfa, Natti Natasha y su esposo Raphy Pina, Prince Royce, Toño Rosario, Lomiiel, La Perversa, Clarissa Molina, Grupo Barak, Jessica Judith y Santiago Matías.