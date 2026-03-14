Univision estaría negociando retractarse de acusaciones contra Julio Iglesias para evitar demanda

La cadena televisiva Univision se encuentra en conversaciones para alcanzar un acuerdo extrajudicial con el cantante español Julio Iglesias. ( EFE/ARCHIVO )

La cadena televisiva Univision se encuentra en conversaciones para alcanzar un acuerdo extrajudicial con el cantante español Julio Iglesias, con el objetivo de evitar un proceso judicial que podría derivar en una demanda por hasta 200 millones de dólares en Estados Unidos.

Las negociaciones giran en torno a una posible rectificación pública de las acusaciones difundidas en un reportaje que señalaba al artista por presuntos abusos sexuales.

Según informaciones publicadas por el medio español OKDIARIO, el consejero delegado de la cadena, Daniel Alegre, estaría involucrado directamente en las conversaciones con representantes del entorno de Iglesias para intentar cerrar un acuerdo antes de que el caso llegue a los tribunales estadounidenses.

El archivo del caso impulsa las negociaciones

El detonante de estas conversaciones fue el reciente archivo de la denuncia por parte de la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España.

Tras tomar declaración a las denunciantes, la fiscal Marta Durántez decidió cerrar las diligencias al considerar que el caso no correspondía a la jurisdicción española, lo que dejó sin recorrido judicial la investigación.

A partir de ese momento, el equipo legal del cantante habría intensificado la posibilidad de emprender acciones legales en Estados Unidos por difamación, una situación que preocupa especialmente a la cadena televisiva.

Según fuentes cercanas al caso, un eventual juicio en territorio estadounidense obligaría a Univision a defender el contenido del reportaje y los métodos empleados en su elaboración. Esto incluiría revisar bajo juramento aspectos como la verificación de los testimonios, la selección de fuentes y las decisiones editoriales tomadas durante la investigación.

Además, un proceso judicial de este tipo podría requerir la presentación de documentación interna, correos electrónicos y comunicaciones relacionadas con la producción del reportaje, lo que aumentaría la presión sobre la cadena.

Las informaciones indican que la dirección de Univision estaría dispuesta a considerar una retractación pública para evitar un litigio que podría convertirse en uno de los casos de difamación más relevantes dentro del ámbito mediático hispano en Estados Unidos.

Por el momento, la cadena no ha confirmado oficialmente el contenido de las negociaciones ni los posibles términos de un acuerdo. Sin embargo, las conversaciones entre ambas partes se habrían intensificado en los últimos días con la intención de encontrar una solución que ponga fin al conflicto sin necesidad de acudir a los tribunales.

El caso ha generado gran atención mediática debido a la relevancia de Julio Iglesias, considerado uno de los artistas españoles más internacionales, y al posible impacto que un juicio de estas características podría tener en el periodismo de investigación dentro del mercado hispano en Estados Unidos.