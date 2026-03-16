Rawayana se presentará en la Arena del Cibao el 3 de octubre
La banda venezolana Rawayana ofrecerá un concierto el próximo 3 de octubre en la Arena del Cibao, como parte de su gira "¿Dónde es el after?"
La banda venezolana Rawayana ofrecerá un concierto el próximo 3 de octubre en la Arena del Cibao, como parte de su gira "¿Dónde es el after?". El espectáculo llegará a Santiago bajo la producción del empresario Gamal Haché.
El evento se suma a la agenda de conciertos que se realizan en Santiago de los Caballeros, ciudad que en los últimos años ha incrementado su oferta de espectáculos musicales y actividades de entretenimiento.
Las boletas estarán disponibles a través de UEPA Tickets. La preventa para clientes Visa Banreservas iniciará el 17 de marzo durante 24 horas o hasta agotar existencias, mientras que la venta general comenzará el 19 de marzo y estará habilitada para todos los métodos de pago.
La gira acompaña el lanzamiento del álbum ¿Dónde es el after?, publicado en 2026, que incluye 23 canciones y colaboraciones con varios artistas de la escena latina.
Formada en Venezuela, Rawayana ha desarrollado una trayectoria internacional que incluye presentaciones en distintos países de América Latina, Europa y Estados Unidos. Su propuesta musical mezcla influencias del reggae, funk, rock y sonidos caribeños.
Más
- La agrupación ha publicado varios discos a lo largo de su carrera, entre ellos Licencia para ser libre (2011), Rawayanaland (2013), Trippy Caribbean (2016), Cuando los acéfalos predominan (2021) y ¿Quién trae las cornetas? (2023). Con esta última producción obtuvieron el premio al Mejor Álbum Latino de Rock o Alternativo en los Premios Grammy.
- En su presentación en Santiago, la banda interpretará canciones de su nuevo álbum junto a temas de su repertorio anterior, en un concierto programado para uno de los principales recintos de espectáculos del país.