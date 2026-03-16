×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Rawayana
Rawayana

Rawayana se presentará en la Arena del Cibao el 3 de octubre

La banda venezolana Rawayana ofrecerá un concierto el próximo 3 de octubre en la Arena del Cibao, como parte de su gira "¿Dónde es el after?"

    Expandir imagen
    Rawayana se presentará en la Arena del Cibao el 3 de octubre
    Rawayana se presentará en la Arena del Cibao. En la imagen de archivo se le ve posar frente a cámara durante un atardecer. (FUENTE EXTERNA)

    La banda venezolana Rawayana ofrecerá un concierto el próximo 3 de octubre en la Arena del Cibao, como parte de su gira "¿Dónde es el after?". El espectáculo llegará a Santiago bajo la producción del empresario Gamal Haché.

    El evento se suma a la agenda de conciertos que se realizan en Santiago de los Caballeros, ciudad que en los últimos años ha incrementado su oferta de espectáculos musicales y actividades de entretenimiento.

    Las boletas estarán disponibles a través de UEPA Tickets. La preventa para clientes Visa Banreservas iniciará el 17 de marzo durante 24 horas o hasta agotar existencias, mientras que la venta general comenzará el 19 de marzo y estará habilitada para todos los métodos de pago.

    La gira acompaña el lanzamiento del álbum ¿Dónde es el after?, publicado en 2026, que incluye 23 canciones y colaboraciones con varios artistas de la escena latina.

    Expandir imagen
    Infografía

    Formada en Venezuela, Rawayana ha desarrollado una trayectoria internacional que incluye presentaciones en distintos países de América Latina, Europa y Estados Unidos. Su propuesta musical mezcla influencias del reggae, funk, rock y sonidos caribeños.

    Más

    • La agrupación ha publicado varios discos a lo largo de su carrera, entre ellos Licencia para ser libre (2011), Rawayanaland (2013), Trippy Caribbean (2016), Cuando los acéfalos predominan (2021) y ¿Quién trae las cornetas? (2023). Con esta última producción obtuvieron el premio al Mejor Álbum Latino de Rock o Alternativo en los Premios Grammy.
    Expandir imagen
    Infografía
    • En su presentación en Santiago, la banda interpretará canciones de su nuevo álbum junto a temas de su repertorio anterior, en un concierto programado para uno de los principales recintos de espectáculos del país.
    Leer más
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.