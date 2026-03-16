Tokischa se presentó en el Picnic Festival 2026 en Costa Rica

Tokischa durante su presentación en el Picnic Festival 2026, realizado en Costa Rica. ( FUENTE EXTERNA )

La exponente urbana dominicana Tokischa se presentó este fin de semana en el Picnic Festival 2026 de Costa Rica, donde ofreció un concierto ante miles de asistentes. Esta fue la segunda ocasión en que participa en este evento musical.

Su presentación en ese país centroamericano se produjo pocos días después de su participación en la Semana de la Moda de París, donde asistió a varios desfiles internacionales.

Durante el espectáculo, compartió con sus seguidores un repertorio que incluyó temas de distintas etapas de su carrera, combinando ritmos como dembow y reggaetón con otras fusiones musicales.

De acuerdo con una nota de prensa enviada a Diario Libre, uno de los momentos destacados de la noche fue la interpretación de "Surfboard", tema incluido en su próximo álbum "Amor y droga".

También interpretó su sencillo más reciente, "Tú no ere' de na'", colaboración con Ezzy R, que ha tenido presencia en plataformas digitales desde su lanzamiento.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/16/tokischa1-3b511065.jpg Tokischa durante el concierto. (Fuente externa)

Proyección

Con esta participación en el Picnic Festival 2026, Tokischa continúa ampliando su presencia en escenarios internacionales, alternando actividades en el ámbito musical y en eventos relacionados con la moda.

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