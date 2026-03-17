Los Tigres del Norte llegan por primera vez a RD el 16 de mayo con su gira “Los Tigres del Mundo''

Los Tigres del Norte es una de las agrupaciones más emblemáticas de la música norteña mexicana. ( FUENTE EXTERNA )

El reconocido empresario del entretenimiento hispano a nivel internacional, Pedro Zamora, anunció la realización de su primer concierto con la legendaria agrupación mexicana Los Tigres del Norte, el próximo 16 de mayo en la Ciudad Ganadera.

Esta agrupación ganadora de 20 premios Grammy, se presentarán por primera vez en el país. “Estamos contentos por poder compartir con este hermoso país que tantos nos han apoyado desde nuestros inicios y venir aquí es un sueño hecho realidad.

"La noche del concierto el público dominicano podrá disfrutar de lo mejor de nuestra trayectoria”, expresaron los miembros de la agrupación durante una rueda de prensa realizada en el hotel Marriott de Blue Mall de Santo Domingo.

El evento contará además con la participación de un destacado bachatero criollo, en un esfuerzo por propiciar un abrazo cultural entre México y la República Dominicana bajo la producción local de Lenin Ramírez y Víctor Minaya, presidente de ADN Films con 25 años de trayectoria radicado en Nueva York.

Los Tigres del Norte es una de las agrupaciones más emblemáticas de la música norteña mexicana. Su trayectoria artística, reconocida a nivel internacional, les ha permitido posicionarse como un símbolo cultural de México, con presencia en los cinco continentes y participación en más de 40 producciones cinematográficas.

Su estilo musical combina la tradición regional mexicana con letras que abordan temáticas que van desde lo romántico hasta el corrido.