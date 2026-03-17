"Proyecto fin del mundo" se estrena en cines dominicanos el 19 de marzo

El actor canadiense Ryan Gosling y la actriz alemana Sandra Hüller, protagonistas de un "Proyecto fin del mundo", en una escena de la cinta. ( FUENTE EXTERNA )

La película "Proyecto fin del mundo" llegará a los cines de República Dominicana el 19 de marzo, con una historia centrada en una misión espacial para evitar una amenaza que pone en riesgo la vida en la Tierra.

El filme está protagonizado por Ryan Gosling y dirigido por Phil Lord y Christopher Miller. El guion fue adaptado por Drew Goddard, basado en la novela de Andy Weir.

La historia sigue a Ryland Grace, un profesor de ciencias que despierta solo en una nave espacial sin recordar cómo llegó allí. A medida que recupera la memoria, descubre que forma parte de una misión para investigar un fenómeno que afecta al Sol y amenaza la supervivencia en el planeta.

El elenco también incluye a Sandra Hüller, Ken Leung, Milana Vayntrub y Lionel Boyce.

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La película es distribuida en el país por Cinematográfica Blancica , representante de Sony Pictures en República Dominicana .

, representante de en . Estará disponible en salas de cine a nivel nacional desde la fecha de estreno.