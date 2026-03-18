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Cuándo se estrena el nuevo álbum de BTS
Cuándo se estrena el nuevo álbum de BTS

¿Cuándo se estrena el nuevo álbum de BTS en República Dominicana y América Latina?

El popular grupo surcoreano anuncia su regreso con nuevo álbum y gira mundial

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    ¿Cuándo se estrena el nuevo álbum de BTS en República Dominicana y América Latina?
    Los integrantes de BTS participaron en la creación de ARIRANG, un disco con 14 canciones y fuerte carga introspectiva. (Créditos: BIGHIT)

    El regreso discográfico de BTS ya tiene fecha oficial. Su nuevo álbum, ARIRANG, será lanzado el 20 de marzo de 2026 a la 1:00 p.m. (hora de Corea del Sur), según la información difundida por su sello HYBE.

    Debido a la diferencia horaria, el estreno ocurrirá en distintos momentos en América Latina, en su mayoría durante la noche del 19 de marzo o la madrugada del 20 de marzo, dependiendo del país.

    En República Dominicana, el álbum estará disponible desde la medianoche del 20 de marzo (12:00 a.m.), al igual que en otros países como Puerto Rico y Venezuela.

    En naciones como México y Centroamérica, el lanzamiento se realizará el 19 de marzo a las 10:00 p.m., mientras que en países como Colombia y Perú estará disponible a las 11:00 p.m. del 19 de marzo.

    En el Cono Sur, incluidos Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, el estreno será a la 1:00 a.m. del 20 de marzo.

    El lanzamiento del álbum estará acompañado por la publicación simultánea de su sencillo principal y su videoclip, como parte de una nueva etapa del grupo tras completar su servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

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    Campaña global

    • La expectativa internacional por el proyecto ha impulsado una campaña global de promoción y eventos especiales vinculados al regreso del septeto.
    • Con esta producción, BTS marca oficialmente su retorno como grupo completo tras más de tres años sin un álbum de estudio conjunto.

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