¿Cuándo se estrena el nuevo álbum de BTS en República Dominicana y América Latina?
El popular grupo surcoreano anuncia su regreso con nuevo álbum y gira mundial
El regreso discográfico de BTS ya tiene fecha oficial. Su nuevo álbum, ARIRANG, será lanzado el 20 de marzo de 2026 a la 1:00 p.m. (hora de Corea del Sur), según la información difundida por su sello HYBE.
Debido a la diferencia horaria, el estreno ocurrirá en distintos momentos en América Latina, en su mayoría durante la noche del 19 de marzo o la madrugada del 20 de marzo, dependiendo del país.
En República Dominicana, el álbum estará disponible desde la medianoche del 20 de marzo (12:00 a.m.), al igual que en otros países como Puerto Rico y Venezuela.
En naciones como México y Centroamérica, el lanzamiento se realizará el 19 de marzo a las 10:00 p.m., mientras que en países como Colombia y Perú estará disponible a las 11:00 p.m. del 19 de marzo.
En el Cono Sur, incluidos Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, el estreno será a la 1:00 a.m. del 20 de marzo.
El lanzamiento del álbum estará acompañado por la publicación simultánea de su sencillo principal y su videoclip, como parte de una nueva etapa del grupo tras completar su servicio militar obligatorio en Corea del Sur.
Campaña global
- La expectativa internacional por el proyecto ha impulsado una campaña global de promoción y eventos especiales vinculados al regreso del septeto.
- Con esta producción, BTS marca oficialmente su retorno como grupo completo tras más de tres años sin un álbum de estudio conjunto.