¿Cuándo se estrena el nuevo álbum de BTS en República Dominicana y América Latina?

Los integrantes de BTS participaron en la creación de ARIRANG, un disco con 14 canciones y fuerte carga introspectiva. (Créditos: BIGHIT)

El regreso discográfico de BTS ya tiene fecha oficial. Su nuevo álbum, ARIRANG, será lanzado el 20 de marzo de 2026 a la 1:00 p.m. (hora de Corea del Sur), según la información difundida por su sello HYBE.

Debido a la diferencia horaria, el estreno ocurrirá en distintos momentos en América Latina, en su mayoría durante la noche del 19 de marzo o la madrugada del 20 de marzo, dependiendo del país.

En República Dominicana , el álbum estará disponible desde la medianoche del 20 de marzo (12:00 a.m.), al igual que en otros países como Puerto Rico y Venezuela.

En naciones como México y Centroamérica, el lanzamiento se realizará el 19 de marzo a las 10:00 p.m., mientras que en países como Colombia y Perú estará disponible a las 11:00 p.m. del 19 de marzo.

En el Cono Sur, incluidos Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, el estreno será a la 1:00 a.m. del 20 de marzo.

El lanzamiento del álbum estará acompañado por la publicación simultánea de su sencillo principal y su videoclip, como parte de una nueva etapa del grupo tras completar su servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

Campaña global

La expectativa internacional por el proyecto ha impulsado una campaña global de promoción y eventos especiales vinculados al regreso del septeto.

Con esta producción, BTS marca oficialmente su retorno como grupo completo tras más de tres años sin un álbum de estudio conjunto.

Horarios por países

País Fecha Hora de lanzamiento México 19 de marzo de 2026 10:00 p.m. Costa Rica 19 de marzo de 2026 10:00 p.m. Guatemala 19 de marzo de 2026 10:00 p.m. El Salvador 19 de marzo de 2026 10:00 p.m. Honduras 19 de marzo de 2026 10:00 p.m. Nicaragua 19 de marzo de 2026 10:00 p.m. Colombia 19 de marzo de 2026 11:00 p.m. Perú 19 de marzo de 2026 11:00 p.m. Panamá 19 de marzo de 2026 11:00 p.m. República Dominicana 20 de marzo de 2026 12:00 a.m. (medianoche) Puerto Rico 20 de marzo de 2026 12:00 a.m. (medianoche) Venezuela 20 de marzo de 2026 12:00 a.m. (medianoche) Bolivia 20 de marzo de 2026 12:00 a.m. (medianoche) Argentina 20 de marzo de 2026 1:00 a.m. Brasil 20 de marzo de 2026 1:00 a.m. Chile 20 de marzo de 2026 1:00 a.m. Uruguay 20 de marzo de 2026 1:00 a.m.