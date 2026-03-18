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Elvis Crespo
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Elvis Crespo lleva la fiesta al Soberano y comparte escenario con Ebenezer Guerra

El astro boricua emocionó con un medley de éxitos que incluyó "Píntame" y "Suavemente"

  • Daniela Pujols - Twitter
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Elvis Crespo lleva la fiesta al Soberano y comparte escenario con Ebenezer Guerra
Ebenezer Guerra y Elvis Crespo en Premios Soberano 2026. (KEVIN RIVAS)

El merenguero puertorriqueño Elvis Crespo puso a vibrar la sala principal del Teatro Nacional Eduardo Brito durante su participación en los Premios Soberano, con un medley que repasó algunos de los temas más populares de su carrera.

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Con una puesta en escena dinámica y acompañada de bailarines y efectos visuales, con una chaqueta de brillo, sombrero, como un guiño a lo Elvis Presley,  Crespo interpretó canciones como "Píntame",  "Nuestra canción" y "Tu sonrisa".

Junto a Ebenezer Guerra

Además de su enérgica presentación que puso a bailar, uno de los momentos más destacados del segmento llegó cuando el artista invitó al escenario a Ebenezer Guerra, nominado a Revelación del Año, a quien presentó ante la audiencia como  "la nueva estrella dominicana". 

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  • Ambos interpretaron juntos el tema "Noche estrellada", en un gesto que simbolizó el relevo generacional dentro del género.
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La participación de Crespo se sumó a otros segmentos musicales presentados durante la gala, como el del cantautor colombiano Fonseca, quien llevó su folclore al escenario interpretando varios de sus éxitos, o el emotivo cierre del segmento In memoriam a cargo del grupo cristiano Barak junto a Martha Heredia.

Así como las presentaciones especiales del cantautor Pavel Núñez, quien repasó 25 años de trayectoria, y otros números que combinaron homenajes, fusiones de géneros y colaboraciones celebradas como la trayectoria de Toño Rosario y los urbanos.

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Apasionada por el arte, la cultura, el turismo y la radio. Escribe para la sección Revista de Diario Libre. Egresada de Comunicación Social por la UASD y del Máster en Comunicación e Identidad Corporativa por la UNIR.