Fonseca lleva el folclore colombiano al Soberano y recibe reconocimiento de Acroarte

Fonseca interpretó varios de sus éxitos ante un público que se levantó a bailar en el Teatro Nacional en los Premios Soberano 2026. ( KEVIN RIVAS )

El cantautor colombiano Fonseca llevó al escenario su característico folclor colombiano, interpretando éxitos como "Te mando flores" y "Eres mi sueño" a la gala 41 de Premios Soberano 2026.

El público se paró a corear las canciones que forman parte de su trayectoria musical y que han marcado su carrera en América Latina.

Durante su participación, Fonseca también recibió un reconocimiento especial de la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte), gesto que agradeció destacando el vínculo que ha mantenido con la música dominicana a lo largo de su vida artística.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/19/36c90b62-3855-45bd-a0ef-c3ae3bf9e7f9-5d916e56.jpg Fonseca recibió un reconocimiento especial de Acroarte. (KEVIN RIVAS)

Asimismo, valoró como un sueño cumplido haber compartido escenario con el maestro Juan Luis Guerra, una de las figuras que más ha influido en su trayectoria y con quién grabó la premiada composición ganadora del Latín Grammy "Si tú me quieres".

Agradecimientos y consejo

Fonseca aprovechó el momento para agradecer el reconocimiento y enviar un mensaje a quienes persiguen una carrera artística, resaltando que los sueños se alcanzan con disciplina y trabajo constante.

Su actuación se sumó a los segmentos musicales de la edición 41 de los Premios Soberano, una gala que reúne a artistas nacionales e internacionales y que se transmite por Color Visión, canal 9 y es conducida por Georgina Duluc e Irving Alberti.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/19/56cd8ea7-a602-49e1-9a21-829a292f6ce0-29273f7e.jpg Fonseca en plena actuación de Premios Soberano 2026. (KEVIN RIVAS)

Previamente, en otro segmento en solitario, se presentó el cantautor dominicano Pavel con su banda y haciendo un viaje por su trayectoria musical.

El artista comenzó el cancionero con "Dime si lo ves", recordando que su historia comenzó cantando en Casa de Teatro.

En compañía de su banda, el Corredor de la 27, y con su hijo Ariel Nuñez en la guitarra, continuó interpretando "Viene gente", "Paso a paso" y su más exitosa "Te di".

Renglones

Los Premios Soberano, organizados por Acroarte, celebran esta noche su 41 aniversario con más de 250 nominados distribuidos en cuatro renglones:

clásico, que incluye teatro, danza y música académica; cine, con categorías de actuación, dirección y producción audiovisual; comunicación, que abarca televisión, radio, plataformas digitales, podcast y humor; y popular, el más nutrido, con categorías de merengue, bachata, salsa, música urbana, álbum del año y espectáculos, entre otras.