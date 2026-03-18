×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Jaccy Pérez salsero
Jaccy Pérez salsero

Jaccy Pérez, el dominicano que triunfa con su salsa en el exterior

Con más de nueve años de trayectoria, Jaccy Pérez ha sido reconocido en varios premios, destacando su impacto en la salsa.

    Expandir imagen
    Jaccy Pérez, el dominicano que triunfa con su salsa en el exterior
    Jaccy Pérez, salsero dominicano radicado en Estados Unidos, durante una de sus presentaciones internacionales. (SUMINISTRADA)

    El cantante dominicano Jaccy Pérez cosecha éxitos fuera de sus fronteras. Con más de nueve años de trayectoria, el salsero ha llenado escenarios en Colombia, Panamá y varias ciudades de Estados Unidos, donde el público corea y baila sus canciones cada semana.

    Su paso más reciente fue por Cali, Colombia, reconocida como la capital mundial de la salsa. Allí visitó medios de comunicación y se presentó en el Jacaranda Bulevar del Río, la Calle del Sabor y las discotecas Los Santos Food Trucks y el Viejo Barril, todas a sala llena.

    Entre sus temas más populares figuran "La mala salsa", "Hola soledad", "El perdedor", "Delirante amor" y "Fíjate que sí", disponibles en su canal de YouTube y redes sociales.

    Expandir imagen
    Infografía
    El cantante dominicano Jaccy Pérez cautiva al público en uno de sus conciertos en el exterior.

    Exitos

    • Los reconocimientos respaldan su ascenso. En 2025 fue declarado Revelación Salsera en los Gravity Level Music Awards y por Acroarte New York. Ese mismo año recibió distinciones en los Pool Party Awards de Panamá y en el Festival Dominicano de Hazleton, Pensilvania.
    • Nacido en un barrio de Santo Domingo, Pérez reside en Estados Unidos y lleva su origen con orgullo a cada plaza que lo recibe.
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.