Jaccy Pérez, el dominicano que triunfa con su salsa en el exterior

Jaccy Pérez, salsero dominicano radicado en Estados Unidos, durante una de sus presentaciones internacionales. ( SUMINISTRADA )

El cantante dominicano Jaccy Pérez cosecha éxitos fuera de sus fronteras. Con más de nueve años de trayectoria, el salsero ha llenado escenarios en Colombia, Panamá y varias ciudades de Estados Unidos, donde el público corea y baila sus canciones cada semana.

Su paso más reciente fue por Cali, Colombia, reconocida como la capital mundial de la salsa. Allí visitó medios de comunicación y se presentó en el Jacaranda Bulevar del Río, la Calle del Sabor y las discotecas Los Santos Food Trucks y el Viejo Barril, todas a sala llena.

Entre sus temas más populares figuran "La mala salsa", "Hola soledad", "El perdedor", "Delirante amor" y "Fíjate que sí", disponibles en su canal de YouTube y redes sociales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/18/jaccy-perez-1-eed750c1.jpg El cantante dominicano Jaccy Pérez cautiva al público en uno de sus conciertos en el exterior.

Exitos

Los reconocimientos respaldan su ascenso. En 2025 fue declarado Revelación Salsera en los Gravity Level Music Awards y por Acroarte New York . Ese mismo año recibió distinciones en los Pool Party Awards de Panamá y en el Festival Dominicano de Hazleton, Pensilvania.

fue declarado en los y por . Ese mismo año distinciones en los de Panamá y en el Festival Dominicano de Hazleton, Pensilvania. Nacido en un barrio de Santo Domingo, Pérez reside en Estados Unidos y lleva su origen con orgullo a cada plaza que lo recibe.