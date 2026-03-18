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Pavel Núñez
Pavel Núñez

Pavel Núñez celebra 26 años de carrera con un solo musical en Premios Soberano 2026

El cantautor se llevó el galardón a Cantante Solista de Premios Soberano 2026.

  • Daniela Pujols - Twitter
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Pavel Núñez celebra 26 años de carrera con un solo musical en Premios Soberano 2026
Pavel Núñez celebró 26 años de carrera con un solo musical en la gala de Premios Soberano 2026. (KEVIN RIVAS)

El cantautor dominicano Pavel Núñez ha estado en el escenario de Premios Soberano en incontables ocasiones haciendo importantes tributos o presentando un premio.

Pero por primera vez, la noche de este miércoles 18 de marzo, se presentó solo con su banda y haciendo un viaje por su trayectoria musical.

El artista comenzó el cancionero con "Dime si lo ves", recordando que su historia comenzó cantando en Casa de Teatro.

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Infografía
Pavel Núñez en el escenario de Premios Soberano 2026. (KEVIN RIVAS)

En compañía de su banda, el Corredor de la 27, y con su hijo Ariel Núñez en la guitarra, continuó interpretando "Viene gente", "Paso a paso" y su más exitosa "Te di".

El público, presente en la sala, recibió la propuesta con aplausos al final.

El cantautor se llevó el galardón a Cantante Solista de Premios Soberano 2026.

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Infografía
Pavel Núñez fue premiado como Cantante Solista en Premios Soberano 2026. (SAMIL MATEO)

La gala 41 de Premios Soberano 2026 es presentada por Irving Alberti y Georgina Duluc, quienes han mostrado mucha química recibiendo buena reacción de los asistentes esta noche.

El espectáculo continuará con actuaciones de Toño Rosario, Elvis Crespo y Fonseca.

Renglones

Los Premios Soberano, organizados por Acroarte, celebran esta noche su 41 aniversario con más de 250 nominados distribuidos en cuatro renglones:

  • clásico, que incluye teatro, danza y música académica; cine, con categorías de actuación, dirección y producción audiovisual; comunicación, que abarca televisión, radio, plataformas digitales, podcast y humor; y popular, el más nutrido, con categorías de merengue, bachata, salsa, música urbana, álbum del año y espectáculos, entre otras.
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Apasionada por el arte, la cultura, el turismo y la radio. Escribe para la sección Revista de Diario Libre. Egresada de Comunicación Social por la UASD y del Máster en Comunicación e Identidad Corporativa por la UNIR.