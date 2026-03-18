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Silvio Rodríguez AKM
Silvio Rodríguez AKM

Silvio Rodríguez pide su fusil AKM si Estados Unidos invade Cuba

El legendario cantautor, de 79 años, respondió así a las amenazas del presidente Trump contra la isla

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    Silvio Rodríguez pide su fusil AKM si Estados Unidos invade Cuba
    Silvio Rodríguez, cantautor cubano y figura emblemática de la Nueva Trova, durante una de sus presentaciones. (EFE)

    El cantautor cubano Silvio Rodríguez, ícono de la canción de autor en América Latina, afirmó este miércoles que exigiría su fusil AKM si Estados Unidos llegara a invadir Cuba. "Exijo mi AKM, si se lanzan. Y conste que lo digo muy en serio", escribió el artista, de 79 años, en su blog Segunda cita.

    Rodríguez, autor de más de 500 canciones, destacó además la promesa del presidente Miguel Díaz-Canel de que la isla ofrecería una "resistencia inexpugnable" ante cualquier agresor externo.

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