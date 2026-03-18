Silvio Rodríguez pide su fusil AKM si Estados Unidos invade Cuba

Silvio Rodríguez, cantautor cubano y figura emblemática de la Nueva Trova, durante una de sus presentaciones. ( EFE )

El cantautor cubano Silvio Rodríguez, ícono de la canción de autor en América Latina, afirmó este miércoles que exigiría su fusil AKM si Estados Unidos llegara a invadir Cuba. "Exijo mi AKM, si se lanzan. Y conste que lo digo muy en serio", escribió el artista, de 79 años, en su blog Segunda cita.

Rodríguez, autor de más de 500 canciones, destacó además la promesa del presidente Miguel Díaz-Canel de que la isla ofrecería una "resistencia inexpugnable" ante cualquier agresor externo.

Contexto político y relaciones entre Cuba y Estados Unidos

Desde hace semanas, el presidente Donald Trump ha multiplicado sus declaraciones contra La Habana y sus dirigentes, al tiempo que asegura que Cuba desea "concluir un acuerdo" con Washington.

El lunes, el mandatario republicano señaló que esperaba tener "el honor de tomar Cuba , de alguna manera".

tener "el honor de , de alguna manera". La isla, bajo embargo estadounidense desde 1962, confirmó la semana pasada que sostiene conversaciones con su poderoso vecino y liberó a presos políticos en el marco de un acuerdo mediado por el Vaticano.