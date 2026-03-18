El cantautor colombiano Fonseca se encuentra en un momento de exploración artística marcado por la influencia de los ritmos caribeños, especialmente los dominicanos. En el contexto de su participación en los Premios Soberano 2026, el artista compartió su entusiasmo por el merengue típico, la bachata y el legado musical de la República Dominicana.

Durante la entrevista, Fonseca reveló que recientemente recibió una versión en merengue típico de su canción "Ven", originalmente una balada. "Me mandaron una versión en merengue típico de una canción mía que se llama ´Ven´ y me llamó mucho la atención. Era una versión muy particular", expresó, evidenciando su interés por experimentar con este género.

Ante la posibilidad de grabar formalmente un merengue típico, el artista no dudó en mostrarse abierto: "Claro que me gustaría, definitivamente", afirmó, dejando entrever que podría incursionar en este ritmo en futuros proyectos.

El intérprete también destacó la influencia del icónico Juan Luis Guerra en su visión musical. "Siempre Juan Luis Guerra, ¿no? Obviamente hay varios exponentes de la bachata, pero a mí personalmente la que me atrae es esa bachata que hace Juan Luis", comentó. Para Fonseca, este estilo más acústico y sofisticado representa una línea artística que le gustaría explorar con mayor profundidad. "Algún día me encantaría hacer algo así, muy acústico", añadió.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/18/2f3a0388-1-9d2786b5.jpg Fonseca durante la rueda de prensa previo a los Premios Soberano. ( DIARIO LIBRE / SAMIL MATEO)

Aunque ya ha experimentado con una bachata fusión dentro de su discografía, el colombiano reconoce que su conexión con estos ritmos sigue evolucionando, impulsada por su cercanía con el público dominicano.

Sobre su participación en los Premios Soberano, el artista se mostró especialmente emocionado.

"Representa mucho porque vengo durante muchos años oyendo de los Premios Soberano. Sé la importancia que tienen, no solamente en la República Dominicana", expresó. Asimismo, valoró el cariño recibido por el público local: "Sentir que me gané un espacio en el corazón de los dominicanos es realmente muy emocionante".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/18/2f3a0393-1-703bb243.jpg Fonseca habla con la prensa dominicana sobre su presentación en los Soberno. (SAMIL MATEO)

Fonseca adelantó que su presentación estará marcada por la energía y la gratitud. "Va a ser una presentación llena de alegría, de gratitud, de parranda. Hice algo muy especial, un arreglo musical muy especial para poderle dar lo mejor de mi música al pueblo dominicano", aseguró.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/18/2f3a0426-1-23df172b.jpg El cantautor Fonseca en la presentación de los Soberano. (DIARIO LIBRE / SAMIL MATEO)

Detalles de la ceremonia

La gala de premiación se celebra esta noche 18 de marzo en el Teatro Nacional Eduardo Brito . El evento será conducido por el humorista Irving Alberti y la comunicadora Georgina Duluc.

en el . El evento será conducido por el humorista Irving Alberti y la comunicadora Georgina Duluc. La transmisión nacional será por Color Visión (canal 9), mientras que en Estados Unidos se verá a través de Univisión 41 (Nueva York) y la plataforma de streaming ViX.

será por (canal 9), mientras que en Estados Unidos se verá a través de (Nueva York) y la plataforma de streaming ViX. Previo a la ceremonia, la alfombra roja iniciará a las 7:00 de la noche con la conducción de Karen Yaport, Amara La Negra, Josell Hernández y Sophía Sanabria.