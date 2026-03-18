La sala del Teatro Nacional rinde homenaje a la memoria de Rubby Pérez y las víctimas del Jet Set

Grupo Barak marcó el cierre magistral del emotivo In memoriam junto a Martha Heredia en Premios Soberano 2026. ( KEVIN RIVAS )

La sala principal del Teatro Nacional Eduardo Brito vivió uno de los momentos más emotivos de la noche durante el In memoriam de los Premios Soberano 2026, dedicado a honrar la memoria del merenguero Rubby Pérez y de las víctimas del Jet Set, aquel fatídico 8 de abril del 2025.

La cantante Martha Heredia hizo una sentida interpretación cristiana mientras pasaban las imágenes de las figuras fallecidas en el último año, como Diógenes Núñez, líder del Grupo Mio o los cineastas René Fortunato y Arturo Báez, entre muchos otros.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/19/1fc381dd-1a48-4ad6-ac56-ea651b036921-6f421bf5.jpg

Con un ambiente cargado de respeto y solemnidad, el público acompañó el homenaje que recordó la huella de esos artistas, así como de Rubby Pérez y las víctimas del Jet Set.

"La voz más alta del merengue" dejó un impacto en la música dominicana.

La última gala televisada de Rubby

Rubby Pérez actuó por última vez en un espectáculo televisado precisamente en la gala del Soberano en marzo del año pasado, donde interpretó algunos de sus mayores éxitos en una presentación que fue ampliamente aplaudida y recordada, como si fuese una despedida de su pueblo dominicano.

Ese recuerdo adquirió un significado aún más profundo tras la tragedia vinculada al Jet Set, que marcó al mundo artístico y al público dominicano.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/19/682026a1-fe3f-4882-9929-d47227a804da-12139500.jpg

El momento culminó con una interpretación del grupo cristiano Barak, quienes interpretaron el tema "Todo va a estar bien", acompañado de un grupo coral, llevando un mensaje de consuelo y esperanza.

La gala 41 de Premios Soberano 2026 se transmite por Color Visión, canal 9.