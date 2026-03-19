Hijos de Rubby Pérez aclaran no tienen responsabilidad en deuda por show homenaje

Mariel Pérez, Yuzulka Pérez, Zulinka Pérez y Rubmariel Pérez, hijos del fenecido merenguero Rubby Pérez, quienes sostienen que no tienen ningún tipo de vinculación con la producción del espectáculo "Rubby Pérez Infinito" ni responsabilidad contractual con participantes, talentos o suplidores del evento. ( SUMINISTRADA )

July Pérez, Zulinka Pérez, Yuzulka Pérez y Rubmariel Pérez, hijos del merenguero Rubby Pérez, aclararon que no tienen ningún tipo de vinculación con la producción del espectáculo homenaje "Rubby Pérez Infinito" ni responsabilidad contractual con participantes, talentos o suplidores del evento.

La reacción surge a propósito de lo denunciado por la productora del espectáculo, Aidita Selman, quien reveló anoche, en la sala de prensa de Premios Soberano, en cuya gala fue galardonada por el espectáculo, que se le adeudan dos millones de pesos por la realización del show el pasado año.

Selman indicó que el espectáculo fue una iniciativa de Eliezer Pérez y de la diputada Lidia Pérez, quienes fungieron como productores ejecutivos del proyecto.

Ante estas declaraciones, los hijos del intérprete emitieron un comunicado para precisar su posición y deslindar responsabilidades.

Los herederos del artista explicaron que esta aclaración responde a la necesidad de evitar interpretaciones erróneas cuando se afirma que la familia de Rubby Pérez adeuda dos millones de pesos a una productora de espectáculos.

En ese sentido, puntualizaron que dicha afirmación no debe involucrarlos, ya que no participaron en la organización ni en la ejecución del evento.

Detalles confirmados sobre la responsabilidad económica del espectáculo

Asimismo, sostuvieron que no asumieron compromisos contractuales con ninguna de las personas o empresas vinculadas al espectáculo, incluyendo artistas, suplidores o personal técnico.

No tienen deuda

Indicaron que la organización, ejecución y cualquier obligación económica derivada del espectáculo corresponden exclusivamente a sus productores.

De igual forma, afirmaron que no adeudan monto alguno a terceros relacionados con el evento.

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Los hijos del merenguero también señalaron que el espectáculo "Rubby Pérez Infinito" fue concebido y desarrollado con posterioridad al fallecimiento del artista.

En esa línea, precisaron que el patrimonio sucesoral de Rubby Pérez no ha sido comprometido ni utilizado como garantía en relación con dicho espectáculo.

Por tanto, enfatizaron que ese patrimonio no puede ser considerado responsable de deudas, compromisos financieros u obligaciones económicas derivadas del evento.

Finalmente, explicaron que el comunicado tiene como objetivo aclarar de manera categórica su falta de participación y responsabilidad en asuntos vinculados a la producción del homenaje.