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The Killers
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El concierto de "The Killers" en la República Dominicana cambia de sede; te contamos dónde será

La producción informó que la decisión responde a trabajos de remodelación y ajustes de seguridad en el área del Centro Olímpico, donde inicialmente estaba previsto el evento en el Estadio de Sóftbol

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    El concierto de The Killers en la República Dominicana cambia de sede; te contamos dónde será
    Brandon Flowers, vocalista, tecladista y ocasional bajista de la banda de rock The Killers, durante un concierto. (FUENTE EXTERNA)

    El concierto de la banda estadounidense "The Killers" en la República Dominicana, pautado para el 27 de marzo, tendrá una modificación de recinto y se realizará finalmente en El Óvalo de la Feria Ganadera, en Santo Domingo.

    La producción informó que la decisión responde a trabajos de remodelación y ajustes de seguridad en el área del Centro Olímpico, donde inicialmente estaba previsto el evento en el Estadio de Sóftbol. Con el cambio, se busca garantizar las condiciones operativas necesarias para la realización del espectáculo.

    La agrupación, integrada por Brandon Flowers, Dave Keuning, Mark Stoermer y Ronnie Vannucci Jr., regresará al país como parte de su gira internacional. Será una nueva presentación en territorio dominicano dentro de su recorrido mundial.

    Formada en Las Vegas en 2001, "The Killers" ha desarrollado una carrera con ocho producciones discográficas, incluyendo Hot Fuss (2004), Sam´s Town, Day & Age, Battle Born y Pressure Machine. Entre sus temas más reconocidos figuran "Mr. Brightside", "Somebody Told Me", "Human", "When You Were Young" y "All These Things That I´ve Done".

    La banda ha participado en festivales internacionales como Glastonbury, Lollapalooza, Coachella y Rock in Rio, y ha recibido reconocimientos como los Brit Awards, además de nominaciones a los Premios Grammy.

    Más

    • El evento será producido por SD Concerts, empresa encargada de la logística del concierto en el país.
    • Las boletas están disponibles a través de Tuboleta.com.do.
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