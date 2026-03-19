Festituricarnaval llega a cuatro ciudades con música y carnaval este domingo 22

El merenguero Sergio Vargas estarrá presente en la programación de Festituricarnaval. ( ARCHIVO )

Este domingo 22, la rumba de la alegría de Festituricarnaval continuará su recorrido por el país con un desfile de destacadas figuras de la música dominicana. La celebración llegará a Dajabón, Mao (Valverde), Pedro Santana y al tradicional Carnavarengue de Río San Juan, con una propuesta que combina música, cultura y entretenimiento para toda la familia.

En los escenarios en vivo participarán reconocidos artistas como Wason Brazobán, Sergio Vargas, Fefita la Grande, Jandy Ventura, Crazy Design, Luis Miguel del Amargue, El Poeta Callejero, Kiko el Presidente, Ashley y Julián Oro Duro.

La animación estará a cargo de Michael Miguel Holguín, Aquiles Correa y Julio Clemente, quienes acompañarán cada jornada festiva.

El evento cuenta con el respaldo del presidente Luis Abinader, quien desde el inicio de su gestión ha impulsado el desarrollo de la cultura folclórica y musical como parte de la identidad dominicana.

Además, la iniciativa recibe el apoyo de instituciones y empresas como el Ministerio de Turismo, Cerveza Presidente, Banreservas, Wind Telecom, RD Vial y AYB Electromuebles, junto a otras entidades públicas y privadas vinculadas al sector cultural.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/08/09/wason-brazoban-en-concierto-en-hard-rock-cafe.jpeg Wason Brazobán forma parte de la cartelera.

Impacto cultural y económico del carnaval dominicano

Las comparsas tradicionales, los grupos organizados y los personajes individuales llenarán de color y entusiasmo cada una de las ciudades incluidas en el recorrido. A esto se suman los premios que se entregan en los desfiles, lo que incentiva propuestas cada vez más creativas.

Durante los últimos 35 años, el carnaval dominicano se ha consolidado como una expresión cultural y turística de gran impacto, fortaleciendo la identidad nacional y aportando al dinamismo económico de las comunidades.

Cada edición muestra un crecimiento en creatividad y producción, con propuestas más elaboradas y espectaculares. La música nacional, con su ritmo y diversidad, complementa la experiencia con el sello característico del merengue, la música urbana y la bachata.

Este domingo 22, el espectáculo llegará a tres importantes destinos del país. En Mao, provincia Valverde, se presentarán Sergio Vargas, Fefita la Grande, Crazy Design y Ashley.

Ese mismo día, en Dajabón, actuarán Jandy Ventura, El Poeta Callejero y Kiko el Presidente.

En Río San Juan, en el anfiteatro de la Laguna Gri Grí, el público disfrutará de un concierto con Wason Brazobán y Julián Oro Duro.

De igual forma, en Pedro Santana se presentará Luis Miguel del Amargue como parte de la plataforma Festituricanaval.

Los desfiles de carnaval iniciarán a las 3:00 de la tarde, mientras que los conciertos comenzarán a partir de las 6:00 de la tarde, en jornadas que prometen música, tradición y entretenimiento para todo público.