Vakeró tira sus medallas de Premios Soberano a la basura: "No todo lo que se aplaude es justo"

El rapero Vakeró publicó en sus redes sociales una foto de un cubo de basura lleno de las medallas que ha recibido a lo largo de su trayectoria en los Premios Soberano. ( CAPTURA PUBLICACIÓN DE INSTAGRAM @VAKERO / DIARIO LIBRE / KEVIN RIVAS )

El rapero Vakeró publicó en sus redes sociales una foto de un cubo de basura lleno de las medallas que ha recibido a lo largo de su trayectoria en los Premios Soberano, tras no resultar ganador en la categoría Videoclip con su tema "Arte" en la pasada edición.

En su mensaje, el artista aseguró que no cuestiona el talento de otros artistas, sino el proceso de selección de ganadores, alegando falta de transparencia por parte de la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte).

"Cuando el resultado no refleja lo que el pueblo expresa, entonces no estamos hablando de arte... estamos hablando de otra cosa", escribió.

El "cantante de los raperos" criticó que, aunque los premios abren votaciones al público, estos votos aparentemente no se respetan: "Si no cuenta, entonces no es participación... es ilusión".

Vakeró recordó su lealtad a los premios desde los tiempos de Premios Casandra, y afirmó que su mayor reconocimiento sigue siendo el apoyo real de su público.

"El cariño de la gente que paga una boleta, que canta mis canciones, y que me respalda en cada tarima. Ese sí no se manipula. Ese sí es verdad y no se compra".

Debate

La publicación ha generado gran repercusión en redes sociales, provocando un debate sobre la transparencia en Premios Soberano.

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