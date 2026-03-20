Rawayana abre segunda función para el 2 de octubre en Santiago

La banda venezolana Rawayana anunció la apertura de una segunda función en Santiago de los Caballeros, luego de la alta demanda registrada tras la puesta en venta de su concierto previsto en la Arena del Cibao.

La nueva presentación se realizará el 2 de octubre, un día antes de la fecha originalmente anunciada, ampliando así la oportunidad para que más fanáticos disfruten del espectáculo de la agrupación, que llega al país con su gira de arenas ¿Dónde es el after?

El anuncio fue realizado por el productor del evento, Gamal Haché, quien destacó la acogida que ha tenido el concierto desde su lanzamiento.

"Desde que anunciamos la presentación de Rawayana en Santiago, la respuesta del público ha sido extraordinaria. Por eso decidimos abrir una segunda función para que más personas puedan vivir esta experiencia", expresó Haché.

Boletas

Las boletas para esta nueva función estarán disponibles a partir de este viernes desde las 11:00 de la mañana, a través de Uepa Tickets, con acceso para todo público y todo método de pago.

El espectáculo forma parte de la agenda de grandes eventos musicales que continúan fortaleciendo la oferta de entretenimiento en Santiago, consolidando a la ciudad como una de las principales plazas para conciertos en la República Dominicana.

Reconocida por su energía en vivo y por su innovadora fusión de ritmos caribeños con funk, reggae, soul, house, electrónica y rock, Rawayana se ha consolidado como una de las propuestas más influyentes de la música alternativa latina, con una trayectoria que la ha llevado a importantes escenarios internacionales.

La presentación promete una experiencia musical cargada de energía, con los éxitos que han posicionado a la agrupación entre las más destacadas de la escena latinoamericana.

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