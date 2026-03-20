Planes musicales top para todos los moods

David Guetta, DJ y productor francés, encabeza este fin de semana el espectáculo "The Monolith Tour" en el Estadio Quisqueya, con una propuesta que combina tecnología, visuales 3D y sus mayores éxitos junto a exponentes del Afro House como Themba y Joezi. ( SUMINISTRADA )

Si este fin de semana quieres salir con un plan claro, la música tiene la respuesta. Y sí, hay un protagonista indiscutible: David Guetta aterriza en Santo Domingo con un espectáculo que promete subir la vara de los conciertos en el país.

Pero no te detengas ahí porque la cartelera viene variada, pensada para distintos ritmos, estados de ánimo y formas de disfrutar la noche.

El gran show

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/19/concierto-david-guetta-monolith-tour-llega-a-santo-domingo-724a2a98-9d002fa3.jpg

Empecemos por el plato fuerte. "The Monolith Tour" no es un concierto cualquiera, es una experiencia inmersiva diseñada para sentir la música en todo el cuerpo.

Bajo el concepto "The Future Is a Party", Guetta convertirá el escenario del Estadio Quisqueya en un despliegue de tecnología y espectáculo: una estructura monolítica imponente, visuales en 3D, efectos especiales sincronizados y un diseño de luces de última generación que acompaña cada drop.

Todo esto, claro, montado sobre sus grandes éxitos y colaboraciones globales. Se trata de un show que ya ha dejado huella en otras capitales y que aquí apunta a ser una de esas noches que se comentarán por semanas.

Además, el line-up suma puntos con invitados de peso dentro del Afro House: Themba y Joezi, dos nombres que están marcando tendencia en el circuito internacional.

Sus sets, cargados de ritmos tribales, melodías hipnóticas y una energía muy particular, funcionan como el complemento perfecto para una velada que apuesta por lo sensorial y lo colectivo.

En conjunto, será uno de esos eventos que convierten la ciudad en epicentro musical por una noche.

Dónde: Estadio Quisqueya. Viernes 20 de marzo. Puertas abiertas: 7:00 pm. Boletas en Uepa Tickets.

Para bajar revoluciones

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/19/ivana-70e0b24d.jpg

Ahora bien, si lo tuyo va por algo más íntimo, puedes cambiar la euforia por la emoción.

La cantautora Ivana Loyola llega a Santiago de los Caballeros con "Bolerossa", un concierto que mezcla la nostalgia del bolero con la sutileza de la bossa nova, en un formato cercano que invita a conectar con cada canción desde la emoción y la memoria.

Aquí no habrá grandes pantallas ni fuegos artificiales, pero sí una propuesta honesta, elegante y profundamente musical.

Un plan perfecto si buscas dejarte llevar por letras que cuentan historias y redescubrir esos géneros que siempre encuentran la forma de sentirse actuales.

Dónde: Gran Teatro del Cibao. Domingo 22 de marzo, 7:00 pm. Boletas en Tix.do.

Nostalgia en clave rock

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/19/imagen-musicos-rocktaku-95813542.png

Y si lo que quieres es una dosis de energía distinta -con guiño a la cultura pop, entonces apunta en tu agenda: "Rocktaku: leyendas del anime", un show que mezclará rock en vivo con las canciones más icónicas del anime.

Desde Dragon Ball hasta Sailor Moon, el repertorio promete activar la nostalgia mientras una banda en vivo le da potencia a cada tema.

Además, habrá interacción con el público, premios y hasta reconocimiento al mejor cosplay, así que el ambiente irá más allá del escenario: será toda una experiencia pensada para fans y curiosos por igual.

Promete ser uno de esos planes donde no solo escuchas, sino que participas, cantas y conectas con otros desde referencias compartidas.

Dónde: Café Teatro Juan Lockward del Teatro Nacional. Viernes 20 y sábado 21, 9:00 pm. Boletas en el teatro.

Clásicos que no fallan

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/19/imagen-ramon-orlando-23214b4f.jpg

Por último, para quienes prefieren lo clásico -pero siempre efectivo-, el maestro Ramón Orlando regresa a Lungomare.

Su propuesta es directa: merengue, balada y un repertorio que ha marcado generaciones.

En un formato más íntimo, este plan es ideal para cantar, recordar y dejarse llevar por la cercanía del artista con el público.

No es casualidad que muchos lo consideren ya un habitual del lugar: cada presentación reafirma esa conexión, convirtiendo cada noche en un reencuentro con canciones que forman parte de la memoria colectiva.

Dónde: Lungomare Bar & Lounge. Sábado 21, a las 9:00 pm. Boletas en Lungomare.

Así que, ¿tienes ya tu vibe del finde definido?

Puedes apostar por la magnitud de un show global con David Guetta, dejarte abrazar por la nostalgia elegante del bolero, vibrar con guitarras y anime, o bailar al ritmo de los clásicos del merengue.

También puedes armar tu propio recorrido y combinar varios planes según el ánimo.

Lo cierto es que este fin de semana, la música no es solo una opción: es el plan.

Sal, explora y déjate llevar por el sonido.