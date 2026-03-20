El maestro Fernando Botero, la inspiración del nuevo sencillo de Maluma, Arcángel y NTG
El videoclip de la canción, dirigido por el cineasta colombo-estadounidense Stillz, fue grabado en el Museo de Antioquia, en Medellín, que alberga más de 180 obras de Botero
El legado del maestro Fernando Botero, el artista colombiano más universal, se convirtió en la inspiración de Maluma para su nueva colaboración con Arcángel y NTG, que fue lanzada este jueves.
"Con 'BOTERO', Maluma profundiza en una etapa creativa conceptual, enfocada en volver a sus raíces, reconectar con su ciudad y proyectar la cultura colombiana en el panorama musical global.
El sencillo también marca su regreso a un sonido que jugó un papel clave en sus inicios dentro del movimiento urbano, y lo retoma con una mirada más madura y una narrativa profundamente conectada con su historia", señaló el equipo del cantante en un comunicado.
El nuevo sencillo no solo es "un guiño cultural" a Botero, sino también apunta a ser una "metáfora de identidad, volumen y presencia".
Representación de Colombia
"Quiero manifestarle (a Maluma) en nombre de mi familia que tenemos profundo aprecio por su música y por representar bien el nombre de Colombia por el mundo entero. Esta nueva canción y el video que la acompaña expresan su admiración por el arte del Maestro Fernando Botero, lo cual compromete nuestra gratitud y reconocimiento", dijo Fernando Botero Zea, hijo del fallecido artista, citado en la información.
El videoclip de la canción, dirigido por el cineasta colombo-estadounidense Stillz, fue grabado en el Museo de Antioquia, en Medellín, que alberga más de 180 obras de Botero.