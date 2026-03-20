Detalles del concierto de Laura Pausini en el Óvalo de la Feria Ganadera

La cantante italiana Laura Pausini volverá a presentarse en República Dominicana el próximo 10 de mayo de 2026, en el Óvalo de la Feria Ganadera, como parte de su gira internacional "Yo Canto World Tour".

Su última actuación en Santo Domingo se produjo en 2012, cuando se presentó en el Palacio de los Deportes como parte de su gira "Inédito World Tour".

La venta de boletas se realizará en dos etapas: una preventa para miembros de su club de fans el 23 de marzo, y la venta general a partir del 24 de marzo a través de la plataforma Tuboleta.

El concierto forma parte de una nueva serie de presentaciones internacionales con las que la artista retoma los escenarios en distintos países. Su repertorio incluye canciones como "La soledad", "Se fue", "Víveme" y "En cambio no", temas que han formado parte de su trayectoria desde la década de 1990.

Carrera exitosa

Con más de 30 años de carrera, Pausini ha desarrollado una presencia constante en el mercado musical latino y europeo. A lo largo de ese tiempo ha obtenido reconocimientos como premios Grammy, Latin Grammy y un Globo de Oro, además de nominaciones a galardones internacionales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/20/laura-pausini-1-56840d60.jpg Foto reciente de la cantanteLaura Pausini.

En paralelo, ha mantenido colaboraciones con diversos artistas y ha participado en producciones musicales en distintos idiomas, lo que ha contribuido a ampliar su alcance en múltiples mercados.