Romeo Santos y Prince Royce le piden a su fanaticada, ¿qué canciones no pueden faltar?

Romeo Santos y Prince Royce le piden a su fanaticada las canciones que no pueden faltar en su gira. ( FUENTE EXTERNA )

Los artistas Romeo Santos y Prince Royce le piden a su fanaticada cuáles canciones no pueden faltar en su gira.

Como parte de las expectativas creadas por la gira "Mejor tarde que nunca" han invitado a sus seguidores a ser parte activa de esta gira, pidiéndoles que compartan cuáles son las canciones que desean escuchar en vivo durante los conciertos.

"Queremos que esta gira sea inolvidable para ustedes. dígannos qué canciones no pueden faltar", expresaron los artistas, generando gran emoción entre sus seguidores.

La gira "Mejor tarde que nunca" reunirá en un mismo escenario a dos de las figuras más influyentes de la bachata, en una serie de conciertos que prometen convertirse en uno de los acontecimientos musicales más importantes del año en estados unidos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/20/gira-romeo-dc1fb065.jpg Romeo Santos y Prince Royce se preparan para su primera gira juntos. (FUENTE EXTERNA)

Sobre el álbum

La producción Better late than never reúne distintos estilos de bachata, marca la primera colaboración integral de los dos artistas.

El álbum busca ofrecer un equilibrio entre canciones de amor, desamor y temas más sensuales, mostrando las identidades de ambos intérpretes. Según Santos y Royce, la producción fue concebida a lo largo de varios años y refleja un trabajo de composición, arreglos y grabación realizado con cuidado para mantener la esencia de cada uno.

Romeo Santos destacó que la colaboración permite mantener vigente la bachata en la industria musical y que la participación de otros artistas en el género ayuda a que continúe expandiéndose a nivel global.

Prince Royce resaltó la importancia de combinar la tradición de la bachata con nuevas influencias, como pop y reggaetón, sin perder la identidad del género.

Ambos coincidieron en que el proyecto fue más que un álbum: fue un proceso de aprendizaje, creatividad y consolidación de un legado musical, en el que el público puede disfrutar de la diversidad de la bachata y de la unión de dos referentes de la bachata.