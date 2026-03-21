David Guetta desata la euforia y la nostalgia con su espectáculo "The Monolith Tour"

El DJ David Guetta durante su presentación en el Estadio Quisqueya. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

El afamado DJ francés David Guetta se adueñó del Estadio Quisqueya Juan Marichal y lo convirtió en una gran pista de baile electropop cual si fuera un festival estilo Tomorrowland.

Guetta regresó al país tras casi una década con su aclamado espectáculo 'The Monolith Tour'. La presentación se distinguió por un despliegue de gran formato que logró articular la última tecnología, sonido impecable y un recorrido nostálgico por la memoria musical que ha definido la carrera del artista francés.

Consagrado como el DJ número uno del mundo tras liderar la prestigiosa encuesta Top 100 de DJ Mag 2025, David Guetta apareció en escena a las 12:17 de la medianoche tras una larga espera de tres horas.

Vistió un t-shirt negro e inició con I´m Good (Blue) ft. Bebe Rexha, de 2022, la misma con la que ha abierto sus shows pasados.

Luego sonaron Calling, Sexy bitch feat. Akon y la emblemática Titanium que popularizó la cantante SIA en 2011 mientras la vibra y la energía iba subiendo en cada uno de los presentes dominicanos y extranjeros que llenaron el terreno.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/21/david-guetta-2-c34dfd79.jpeg David Guetta presentó un espectáculo sin desperdicios en suelo dominicano. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO)

La música electrónica tiene la capacidad de hacer vibrar y desatar las emociones y un dj de su categoría tiene la maestría en elevar los estándares.

"Se siente bien esta noche, hagan ruido Santo Domingooo", exclamó.

Sin hablar mucho, pero alegre, animado y sonriente todo el tiempo, Pierre David Guetta, de 58 años, hizo trasladar a todos a los mejores momentos de la música house, dance y disco de todos los tiempos.

Hizo mezclas de éxitos de otros artistas de los 80 a los 2000s aún con un repertorio bastante amplio.

Se escucharon Things I Haven´t Told You, Memories y Satisfaction mientras el público coreaba y registraba cada momento con sus celulares bailando y con las manos arriba.

A medida que avanzaba la noche, el DJ mezcló varios de sus temas más reconocidos, entre estos estaban: Sexy Bitch, Play Hard, Love Is Gone y When Love Takes Over.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/21/david-guetta-3-ebee0ae5.jpeg David Guetta puso a todos los presentes a bailar. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO)

Dio un viaje al pasado cuando sonó Believe (1998) de Cher y trajo la adaptación de Forever Young del grupo Alphaville de 1984 que simplemente puso a vibrar. A este hit le puso otros tonos con la voz de Ava Max que la volvió actual y la lanzó en 2024.

Forever young, I want to be forever young, Do you really want to live forever?, Forever and ever, coreaban.

Y es que el artista ha sabido navegar en todos los tiempos y sacar música nueva.

También le hizo un tributo al fallecido DJ Avicii tocando Wake me up.

Alrededor de la 1:30 de la madrugada, la lluvia amenazó con parar la fiesta, pero el público se mantuvo hasta casi las 2:00 a.m. cuando el dj francés, sin ganas de irse, tocó Together.

El tema fue lanzado en julio de 2025 para el Tomorrowland en colaboración con el productor italiano Hypaton y voz de la legendaria cantante Bonnie Tyler, un toque nostálgico que marcó la noche.

Con otras mezclas, David Guetta se despidió agradeciendo a Santo Domingo entre lluvia, luces, fuegos artificiales y confeti, dejando al público extasiado y cantando al salir del terreno.

Detalles del montaje

El espectáculo, producido por Pav Events, giró en torno al monolito, una estructura tridimensional de luz que da nombre a la gira.

La puesta en escena estuvo dominada por una imponente estructura LED de 25 metros de altura, cuya ingeniería visual transformó el recinto en un entorno inmersivo de proyecciones tridimensionales.

Los teloneros e invitados especiales fueron Themba y Joezi, quienes mantuvieron el ambiente encendido en espera del veterano artista y productor que es considerado como la "Cabra" o G.O.A.T. en inglés, la sigla de "El mejor de todos los tiempos".

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