BTS: una máquina de hacer dinero que rivaliza con Taylor Swift

El regreso de la popular banda de pop coreano BTS tras una pausa de cuatro años apunta a convertirse en un negocio millonario que incluso podría superar el éxito de la gira "Eras Tour", de la estadounidense Taylor Swift.

Antes del concierto del grupo este sábado en Seúl y el lanzamiento de una gira mundial, AFP analiza cómo funciona el negocio de la "boyband" más popular del mundo.

"BTSnomics"

Algunas proyecciones sugieren que la gira, con 82 fechas en 23 países, podría sobrepasar la última gira de Swift, de 21 meses, que generó unos 2,000 millones de dólares solo en venta de boletos.

A las entradas hay que sumar los ingresos generados por los seguidores que viajan desde el extranjero y pasan varios días en las ciudades donde actúa BTS, un fenómeno conocido como "BTSnomics".

La gira empezará en la ciudad surcoreana de Goyang el 9 de abril y terminará en Filipinas once meses más tarde. Parará en 34 ciudades, entre ellas varias latinoamericanas como Ciudad de México, Bogotá, Lima, Santiago, Buenos Aires y Sao Paulo.

"Espero que estos efectos económicos se distribuyan en todos los países y ciudades donde se realizan las presentaciones", dijo SooCheong Jang, profesor de turismo en la Universidad Purdue, en Estados Unidos.

Ante el número de conciertos programados, su enorme base global de seguidores conocida como ARMY (ejército en inglés) y el deseo de verlos tras años alejados de los escenarios, "considero que este impacto superará el de 'Taylornomics'", afirmó.

Netflix y turismo

El analista Kim Yu-hyuk, de la firma IBK Investment & Securities en Seúl, estima que una cifra "muy conservadora" para la venta de entradas y productos derivados de la gira sería de al menos 2.9 billones de wones (2,000 millones de dólares).

Según sus cálculos, seis millones de personas podrían acudir a los conciertos. Y el grupo podría anunciar más fechas para el próximo año.

El concierto del sábado en Seúl, en el que se esperan unas 260,000 personas, será retransmitido en directo por Netflix.

"Este es el mayor espectáculo musical en directo que Netflix ha organizado a escala global", dijo el viernes en Seúl Brandon Riegg, ejecutivo de la plataforma.

El entusiasmo podría reforzar todavía más el entusiasmo global por casi cualquier producto con sello coreano, desde cine y series hasta libros, gastronomía y cosmética.

Latas de atún, muñecos o llaveros

Otra fuente de ingresos muy importante son los productos derivados de todo tipo: desde latas de atún a artículos de belleza, varitas luminosas, mantas, ropa o muñecos.

La empresa Shinsegae Duty Free indicó que en su tienda "K-Wave Zone" en el centro de Seúl, dedicada a artículos de artistas de K-pop, se están quedando sin productos de BTS.

Las ventas de artículos de la "boyband" aumentaron un 430 % entre el 13 y el 19 de marzo respecto a la semana anterior, afirma la empresa.

"Los llaveros fueron los primeros en agotarse, y también desaparecieron los sets de cepillo y pasta dental -populares entre los viajeros- y las vendas desechables", dijo a AFP la portavoz Kim Ji-min.

Fiebre coreana

El éxito de BTS y de tantos otros productos culturales surcoreanos, desde novelas a películas como la recientemente oscarizada "Las guerreras k-pop", está repercutiendo en el turismo en el país.

La agencia de prensa local Yonhap señaló que el número de visitantes extranjeros entre el 1 y el 18 de marzo aumentó más del 30 % respecto al año anterior.

HYBE, la agencia de BTS, citó datos de Hotels.com que muestran que las búsquedas desde el extranjero para viajar a Seúl aumentaron un 160 % en las 48 horas posteriores al anuncio de la nueva gira. Las búsquedas por Busan, otra de las paradas del grupo, crecieron un 2,400 %.

El impacto económico del grupo se mide también "en el aumento del turismo hacia Corea del Sur, la expansión global del K-pop y los efectos en industrias como el K-drama, la belleza, la gastronomía y la moda", señaló a AFP Gi-Wook Shin, profesor de sociología en la Universidad Stanford.

"En muchos sentidos, BTS ayudó a catalizar la ola de 'K-todo'", agregó.

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