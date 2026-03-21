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Productor Manuel Tejada denuncia incumplimientos de pago por homenaje a Rubby Pérez

El productor afirma que familiares de Rubby Pérez no han cumplido con pagos a artistas, técnicos y suplidores; Aidita Selman figura entre los afectados

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    Productor Manuel Tejada denuncia incumplimientos de pago por homenaje a Rubby Pérez
    Manuel Tejada junto a los artistas que formaron parte del espectáculo Rubby Pérez Infinito. (FUENTE EXTERNA)

    El reconocido productor musical Manuel Tejada denunció públicamente que familiares del fallecido merenguero Rubby Pérez mantienen deudas pendientes con él y con varios profesionales que participaron en la realización del espectáculo homenaje "Rubby Pérez Infinito".

    A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, Tejada explicó que algunos de los hermanos del artista, quienes asumieron la responsabilidad financiera del evento, no han cumplido con los compromisos de pago acordados. El productor calificó esta conducta como "deshonrosa para la memoria" del intérprete, con quien sostuvo una relación cercana.

    El también arreglista reveló que la productora artística Aidita Selman figura entre las personas afectadas.

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    Infografía

    Según indicó, Selman aceptó participar en el proyecto bajo condiciones especiales, motivada por rendir homenaje al legado de Rubby Pérez, incluso reduciendo significativamente sus honorarios. Sin embargo, afirmó que tampoco ha recibido el pago correspondiente.

    Tejada enfatizó que la situación trasciende casos individuales. "No sólo le deben a Aidita, nos deben a muchos", expresó, al señalar que existen múltiples suplidores y técnicos involucrados en la producción que aún esperan la compensación por sus servicios.

    Más

    • Por su parte, Selman ya había hecho pública la situación, señalando que la familia del artista le adeuda aproximadamente dos millones de pesos dominicanos.
    • Durante su discurso de aceptación en los Premios Soberano, donde "Rubby Pérez Infinito" fue galardonado como Espectáculo del Año, la productora explicó que el evento no logró generar los ingresos esperados, lo que habría incidido en el incumplimiento de los pagos.
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