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El Chaval de la Bachata sold out
El Chaval de la Bachata sold out

Bachata en su punto: El Chaval logra lleno total en Puerto Rico

El concierto, que comenzó con un emotivo homenaje a Luis Segura, incluyó temas icónicos que resonaron en el corazón del público puertorriqueño

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    Bachata en su punto: El Chaval logra lleno total en Puerto Rico
    El Chaval de la Bachata durante su presentación en el Coca-Cola Music Hall de Puerto Rico, donde logró un "sold out" histórico. (SUMINISTRADA)

    Con más de 4,000 personas cantando a una sola voz, El Chaval de la Bachata convirtió la noche del sábado en una celebración de identidad, nostalgia y consagración en el Coca-Cola Music Hall.

    No fue un concierto más. Desde antes de iniciar, el ambiente anticipaba una velada especial, marcada por un "sold out" que reescribe la historia del género en ese escenario.

    La venta total de boletas en una sola función lo posiciona como el primer bachatero en lograr ese nivel de convocatoria en el recinto, además de registrar uno de los porcentajes más bajos de cortesías, reflejo del respaldo real del público.

    El fenómeno comenzó meses atrás, cuando en apenas 48 horas se vendió el 80 % de las entradas en preventas, confirmando el interés por el espectáculo.

    Homenaje a Luis Segura

    El concierto inició con un homenaje a Luis Segura, "El Papá de la Bachata", gesto que marcó el tono emotivo de la noche.

    A partir de ahí, el repertorio avanzó con temas como "Estoy perdido", "Amor de tres" y "Me voy de ti", en una conexión constante con el público.

    "Gracias", expresó el artista, recibiendo como respuesta una ovación prolongada.

    Luego interpretó canciones como "Cuando el amor se va", "Devuélveme todo", "Te burlaste de mí", "Carmencita" y "El último golpe", momento en el que agradeció el apoyo del público puertorriqueño desde sus inicios.

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    El artista dominicano llena el Coca-Cola Music Hall y reafirma el crecimiento internacional de la bachata.
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      Uno de los puntos más destacados fue el homenaje a Odilio González, "El Jibarito de Lares", que convirtió el recinto en un coro colectivo.

      El invitado especial, Abrante El De La Tribu, subió al escenario con "Juanita Morel", aportando dinamismo al espectáculo.

      El cierre incluyó éxitos como "Canalla", "Lo que me pidas", "Te puedes quedar" y "Dile a él". La despedida llegó con "¿Dónde están esos amigos?", coreada por todo el público.

      Más allá del récord, la presentación confirmó el crecimiento de la bachata, un género que mantiene su esencia mientras conquista grandes escenarios internacionales.

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