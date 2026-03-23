Shakira cerrará su gira mundial en España, tras ocho años de ausencia

La estrella colombiana Shakira dará al menos media docena de conciertos en Madrid en septiembre para cerrar su gira mundial, en sus primeras actuaciones en España en ocho años, anunció el lunes el gigante del entretenimiento en vivo Live Nation.

Por el momento, la artista ofrecerá seis shows, los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre, pero el alcalde de la capital española, José Luis Martínez-Almeida, adelantó que la cantante, de 49 años, podría dar hasta diez en total.

Shakira no se presenta en España desde 2018, unos años antes del anuncio público en 2022 de su separación del exfutbolista del club Barcelona Gerard Piqué.

"En un tiempo de tantas incertidumbres", el espectáculo será una "celebración" de "la vida" y "de toda la cultura latina", indicó en rueda de prensa Pino Sagliocco, presidente de Live Nation en España, que declinó comentar sobre el coste de este proyecto.

Live Nation, también responsable de los 12 conciertos que ofrecerá el puertorriqueño Bad Bunny en España en mayo y junio, levantará un "estadio Shakira", un recinto efímero en el sur de Madrid con capacidad para unas 50,000 personas.

"España es donde vamos a tirar la casa por la ventana. Porque va a ver una producción nunca antes vista. Me hace mucha ilusión", afirmó Shakira en una entrevista publicada el domingo por el diario El País.

La intérprete de éxitos como "Hips dont' lie" y "Waka, Waka" inició en febrero de 2025 una gira mundial titulada "Las mujeres ya no lloran", el título de la canción que grabó con el productor argentino Bizarrap dirigida contra Piqué.

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A principios de marzo, la multipremiada artista reunió a 400,000 fanáticos en un concierto gratuito en México.

En noviembre de 2023, la cantante colombiana llegó a un acuerdo con la justicia española para evitar un juicio por fraude fiscal, en el que reconoció su culpabilidad y aceptó pagar una multa de más de 7.3 millones de euros.

Ya había abonado 17.45 millones de euros al fisco español para regularizar su situación.

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