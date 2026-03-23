Vakeró denuncia supuesto veto mediático tras su polémica con Premios Soberano

El rapero Vakeró denuncia veto mediático tras su polémica con Premios Soberano.- En la imagen se le ve posar durante una entrevista reciente con Diario Libre. (ARCHIVO / DIARIO LIBRE / NELSON PULIDO)

El rapero dominicano Vakeró encendió nuevamente la polémica al asegurar que ha sido advertido sobre un supuesto veto en medios de comunicación, tras sus recientes críticas a los Premios Soberano y a la Acroarte.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el artista afirmó que recibió información sobre posibles represalias por sus declaraciones y acciones.

"Me acaban de informar que vienen a vetarme de los medios por lo que dije e hice. Ya ustedes saben, mi gente, si no me escuchan eso tiene nombres y apellidos... la calle no se calla y ustedes tampoco", escribió.

La denuncia surge días después de que el intérprete protagonizara un gesto que generó amplio debate en redes sociales: publicó una imagen en la que se observaban varias de sus medallas de los premios dentro de un cubo de basura.

El acto fue interpretado como una muestra de rechazo al resultado de la categoría Videoclip 2026, en la que competía con su tema "Arte".

En sus declaraciones, Vakeró dejó claro que su inconformidad no está dirigida hacia otros artistas, sino hacia el proceso de selección. "No cuestiono el talento de nadie. Cuestiono el proceso", expresó, al tiempo que puso en duda la transparencia del sistema de votación.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/23/vakero-f2c351c3.jpg La publicación de Vakeró en su Instagram y una imagen de archiv, durante su más reciente entrevista en Diario Libre. (NELSON PULIDO)

El rapero también criticó el rol del público dentro de la premiación, señalando que, a su juicio, la participación popular no se respeta. "A mí me enseñaron que cuando se abre una votación al público, es porque la voz del público cuenta. Si no cuenta, entonces no es participación... es ilusión", sostuvo.

Asimismo, insistió en que los resultados no reflejan el sentir de la audiencia. "Cuando el resultado no refleja lo que el pueblo expresa, entonces no estamos hablando de arte... estamos hablando de otra cosa", añadió.

El artista, conocido como "el cantante de los raperos", recordó su vínculo histórico con la premiación, desde su etapa como Premios Casandra, y reivindicó el respaldo de su público como su mayor reconocimiento.

"El cariño de la gente que paga una boleta, que canta mis canciones, y que me respalda en cada tarima. Ese sí no se manipula. Ese sí es verdad y no se compra", afirmó.

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Las declaraciones han generado reacciones divididas entre seguidores e internautas, reavivando el debate sobre la transparencia, el criterio de selección y el peso del voto popular en los principales galardones del entretenimiento dominicano.