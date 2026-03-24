Jóvenes pianistas brillan en la quinta edición de competencia ProPiano Hispaniola 2026

Entrega de teclado por parte de Propiano. ( FUENTE EXTERNA )

El pasado domingo 22 de marzo se celebró la ceremonia de premiación y concierto de clausura de ProPiano Hispaniola 2026, en su quinta edición, competencia que se consolida como la principal plataforma para el desarrollo de jóvenes pianistas en la República Dominicana.

En esta ocasión, el evento tuvo lugar en Dos Calles Espacio Creativo, marcando un nuevo escenario para esta iniciativa impulsada por la Fundación Sinfonía y auspiciada por Michael Haentjes.

Desde su creación en 2022, ProPiano Hispaniola ha promovido la excelencia artística en niños, niñas y jóvenes de todo el país, quienes, a través de esta experiencia, fortalecen no solo su técnica pianística, sino también su compromiso con la música. Esta quinta edición reafirmó ese propósito, destacando el crecimiento sostenido del talento emergente dominicano.

El jurado estuvo integrado por reconocidas figuras del ámbito musical, incluyendo a la pianista búlgara Victoria Vassilenko, quien fungió como presidenta del jurado, junto a Michael Haentjes, Laura Pimentel y, como presidente del jurado en las categorías Superior y de Jazz y Música Contemporánea, el destacado pianista italiano Antonio Pompa-Baldi.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/25/ganador-categoria-inicial-e421d377.jpg Un niño ganador de la categoría inicial. https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/25/ganador-categoria-elemetal-c9b97cbb.jpg La categoría Elemental fue distinguida en el concurso. ‹ >

La jornada inició con palabras de bienvenida a cargo de Lidia León, presidenta de Dos Calles Espacio Creativo, seguidas de una presentación musical de Victoria Vassilenko, quien también compartió reflexiones sobre el desarrollo de esta edición.

Posteriormente, se llevó a cabo la entrega de premios a los ganadores de las distintas categorías: Inicial, Elemental, Intermedio, Jazz y Música Contemporánea, y Superior, reconociendo el alto nivel interpretativo de los participantes.

De manera especial, el jurado otorgó un reconocimiento extraordinario con la donación de un teclado y accesorios de la marca Yamaha, destinado a apoyar el desarrollo artístico de uno de los participantes. En esta edición, el galardón fue concedido a Henry Cruz Richardson, segundo premio de la categoría Intermedio.

El evento culminó con un concierto de clausura protagonizado por los ganadores, quienes ofrecieron interpretaciones llenas de sensibilidad, técnica y madurez musical, ante un público entusiasta.

Esta iniciativa de la Fundación Sinfonía y generosamente auspiciada por Michael Haentjes, contó con la colaboración de la Embajada de Alemania en República Dominicana, Dos Calles Espacio Creativo, FTM y Casas del XVI. Con esta quinta edición, ProPiano Hispaniola continúa consolidándose como un espacio esencial para el impulso del talento musical joven en la República Dominicana.