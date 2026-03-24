Una gira y dos canciones: lo nuevo del bachatero dominicano Luciano Martínez

Las nuevas canciones forman parte de su repertorio reciente, junto a otros temas que ha interpretado en su carrera

    Bachatero Luciano Martínez presenta nuevas canciones. En la imagen se le ve posar para promocionar sus temas. (FUENTE EXTERNA)

    El bachatero Luciano Martínez, con más de 30 años de trayectoria, presentó dos nuevas versiones de "El mendigo" y "La bacana", dos de sus  canciones más emblemáticas.

    El intérprete, quien continúa desarrollando su trabajo dentro del género bachata con composiciones propias y nuevas producciones musicales, también tiene previsto realizar una gira por Estados Unidos a mediados de año, como parte de sus actividades artísticas.

    De acuerdo con una nota de prensa enviada a Diario Libre, las nuevas canciones forman parte de su repertorio reciente, junto a otros temas que ha interpretado en su carrera.

    El artista es originario de Jicomé, provincia Valverde. Inició su vínculo con la música desde temprana edad, participando en actividades escolares.

    Posteriormente integró el conjunto de bachata "Conjunto Ventura" en el municipio de Esperanza, donde fue cantante principal.

    Más

    • En 1995 inició su carrera como solista bajo el nombre artístico "El Vacano de la Bachata".
    • En su trayectoria ha interpretado y difundido temas como "El Beso de Judas", "El Mendigo", "El Amargado", "Ya Volvió", "Amor a Media" y "Guapo y Atrevido".
