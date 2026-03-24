Estos son los precios de las boletas para el concierto de Laura Pausini en Santo Domingo

Imagen de archivo de la cantante italiana Laura Pausini. ( FUENTE EXTERNA )

Los organizadores del concierto de la cantante italiana Laura Pausini dieron a conocer los precios oficiales de las boletas para su esperada presentación en Santo Domingo, lo que ha incrementado notablemente la expectativa entre sus seguidores.

Las entradas han sido dispuestas en diversas categorías, con tarifas diferenciadas según la cercanía al escenario y el tipo de experiencia ofrecida al público, oscilando entre RD$4,560 y RD$20,000. Esta estructura busca atender tanto a quienes optan por opciones más accesibles como a aquellos interesados en ubicaciones privilegiadas.

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Los boletos se encuentran ya disponibles para el público general a través de la plataforma Tuboleta, tras una fase inicial de reventa exclusiva dirigida a los miembros del club de fans de la artista.

La segmentación de precios responde a una estrategia orientada a abarcar distintos perfiles de asistentes, combinando áreas de gradería con propuestas de carácter más exclusivo en las zonas próximas al escenario.

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El evento, cuya producción local está a cargo de SD Concerts, contará con un despliegue técnico de alto nivel, en consonancia con los estándares internacionales que caracterizan las giras de la intérprete.

Con más de tres décadas de trayectoria, Laura Pausini conserva una sólida y fiel base de admiradores en la República Dominicana, lo que permite anticipar una significativa demanda en la venta de entradas para este espectáculo.

Sección Precio (RD$) Grada Este y Oeste 4,560 VIP B1 – B2 6,250 Special Guest A1-A2 (Filas J-P) 12,500 Special Guest A1-A2 (Filas A-I) 20,000