Anova: "La salsa es el camino que sentí que debía seguir"

Anova, cantante, compositora y actriz dominicoestadounidense, promueve en el país su sencillo "Así fue", una versión en salsa del clásico de Juan Gabriel. ( SUMINISTRADA )

La cantante, compositora y actriz dominico-estadounidense Altagracia Nova, conocida artísticamente como Anova, se mueve con acierto en el teatro, el cine, la televisión y el canto.

La joven artista se encuentra en el país promocionando la canción Así fue, una versión en ritmo de salsa del popular tema del fenecido cantautor mexicano Juan Gabriel.

Anova, quien fue una de las figuras protagónicas del Concierto Tributo a Johnny Pacheco, realizado en el Lehman Center for the Performing Arts de Nueva York, concedió una entrevista en la que abordó diversos temas y resaltó la acogida que ha tenido su disco Rompiendo las reglas.

—¿Qué hay de nuevo en esta etapa de tu carrera?

Acabo de lanzar un nuevo sencillo titulado Así fue. Ese es el éxito clásico de Juan Gabriel, como todos lo sabemos, ya que todos lo cantamos siempre.

Entonces lo que hicimos fue una versión salsa. Sé que ya estabas enterado de que hace casi dos años lancé un álbum titulado Rompiendo las reglas, que fue salsa fusionada con sonidos estadounidenses.

Tuve el honor de trabajar con un dominicano también en esta producción, quien estudió en Berklee College of Music, que es muy reconocida en los Estados Unidos.

Para mí fue un placer porque fui productora también del álbum. Me involucré en todos los aspectos musicalmente, escribiendo todo. Ese fue mi mayor orgullo.

Incluso pude hacer una canción titulada Se repite, se repite. Desde ese entonces he tenido el placer de estar en este mundo de la salsa y ha sido una linda experiencia.

—Haces un reconocimiento al género de los años 70 y 80. ¿Cómo se mete la salsa en tu ADN?

Sí, sí. Sabes que a mí siempre me ha encantado la salsa. Mis padres eran bailarines, siempre estaban bailando salsa.

Yo salí como ellos. Siempre me ha encantado. Por cierto, siempre ganaba muchos premios cuando bailaba.

Para mí eso siempre fue algo importante. Además de cantar y actuar, también bailo. Siempre me ha encantado hacer mis propias coreografías.

Bailando salsa es con lo que más me he divertido. Entonces un día, trabajando en uno de los temas, dije: ´esto suena como salsa, debería ser salsa´.

Llamé al productor, le expliqué, y me dijo: ´vamos a hacerlo. Vamos a ver qué pasa´.

Ahí fue cuando también Ángel Fernández, director musical de Marc Anthony, se involucró y me dijo: ´es una tremenda idea´. Así fue que surgió. Desde allí todo ha sido una linda experiencia.

—Estás en Santo Domingo, República Dominicana, promocionando tu trabajo. ¿Te quedarás unos días?

Sí, claro que sí. Y qué lindo, porque las personas lo están recibiendo con mucho amor y cariño.

A mí eso me hace sentir muy bien, especialmente porque esta es mi tierra. Esta es mi gente. Es un orgullo.

Incluso el tema nuevo, Así fue, también busca darle honor a la salsa dominicana. Nos enfocamos en que este sencillo tenga ese estilo, aunque fusionado con sonidos estadounidenses.

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"Es dificilísimo.La industria ha sido históricamente dominada por hombres. Aunque hay cambios, aún falta mucho " Anova Cantante/actriz “

—¿Cuál es tu mirada sobre la salsa dominicana?

Para mí, el estilo actual me ha encantado mucho, especialmente con este nuevo sencillo.

Creo que la salsa dominicana es algo único, muy bonito. Me he divertido muchísimo con este estilo. Y me parece que voy a seguir en esa dirección.

—¿Cómo ha sido la aceptación de tu música en Nueva York?

Me están apoyando muchísimo. Es una bendición. Soy una persona de fe y siempre le pido a Dios que me guíe. En un momento sentí que la salsa era el camino.

No pensaba recibir tanto apoyo y amor. El mes pasado me presenté en el tributo a Johnny Pacheco. Fue una bendición. Su esposa, Cuqui Pacheco, me ha apoyado muchísimo.

Fui una de las cantantes principales y el público me recibió con tanto cariño que no hay palabras para describirlo.

—¿Qué representa Johnny Pacheco para ti?

Es un genio. Abrió muchas puertas, no solo para mí, sino para todo el mundo.

Lo que hizo con la salsa, integrando tantas nacionalidades y llevándola al mundo, incluso a África, es algo extraordinario.

No he encontrado a alguien en la industria que haya hecho lo que él hizo, especialmente en una época con menos recursos.

—¿Con quién te gustaría colaborar?

Me gustaría colaborar con Chiquito Team Band, me gusta su propuesta.

También Yiyo Sarante, a quien respeto mucho.

Y sería un honor trabajar con Marc Anthony, Gilberto Santa Rosa y Juan Luis Guerra.

—Como mujer en la música, ¿qué retos has enfrentado?

Es dificilísimo. La industria ha sido históricamente dominada por hombres. Aunque hay cambios, aún falta mucho.

Por eso he decidido hacer mis propios proyectos: crear mi compañía, producir y dirigir. Creo en el trabajo en equipo. Apoyo a otras mujeres porque la unión hace la fuerza. Es más difícil ser independiente, pero vale la pena.

—¿Cómo ha sido tu experiencia en cine y televisión?

Muy bonita. Ha sido difícil, pero también una bendición. Estuve en el Teatro Nacional con La breve y maravillosa vida de Oscar Wao, interpretando a Lola.

También fue un honor trabajar esa misma obra con Repertorio Español, que fue un éxito total, incluso se sobrevendió en menos de dos semanas. También nos presentamos en Puerto Rico.