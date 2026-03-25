The Killers llegan este jueves al país para concierto en la Feria Ganadera

The Killers llegarán este jueves al país para su esperado concierto en Santo Domingo. ( SUMINISTRADA )

The Killers llegarán este jueves a la República Dominicana para su esperado concierto del 27 de marzo en el Óvalo de la Feria Ganadera.

La banda estadounidense, liderada por Brandon Flowers, aterriza en el país como parte de su gira internacional. Su presentación incluirá éxitos como Mr. Brightside, Somebody Told Me, Human y When You Were Young.

La producción del evento, a cargo de SD Concerts, se encuentra en su fase final. El montaje del escenario está prácticamente listo, mientras se afinan los últimos detalles técnicos, logísticos y de seguridad para garantizar el desarrollo del espectáculo.

Recomendaciones para los asistentes y venta de boletas

Los organizadores informaron que las boletas están en sus últimas disponibilidades y continúan a la venta a través de la plataforma tuboleta.com.do. Se prevé una alta asistencia de público.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/25/whatsapp-image-2026-03-25-at-31320-pm-edb69efc.jpeg El Óvalo de la Feria Ganadera se prepara para recibir a miles de fanáticos de The Killers este 27 de marzo.

Asimismo, recomendaron a los asistentes llegar con anticipación y mantenerse atentos a las indicaciones logísticas que serán anunciadas antes del evento.

Con más de dos décadas de trayectoria, The Killers se mantiene como una de las bandas más influyentes del rock contemporáneo, con una sólida presencia internacional y una conexión constante con su público.

Trayectoria

Banda estadounidense de rock formada en 2001 en Las Vegas por Brandon Flowers y Dave Keuning. The Killers alcanzó fama mundial con su álbum debut Hot Fuss (2004), que incluyó éxitos como Mr. Brightside y Somebody Told Me.

formada en 2001 en Las Vegas por Brandon Flowers y Dave Keuning. The Killers alcanzó fama mundial con su álbum debut Hot Fuss (2004), que incluyó éxitos como y Somebody Told Me. Con más de dos décadas de trayectoria, el grupo se ha consolidado como uno de los referentes del rock contemporáneo, combinando sonidos de indie rock, new wave y synth-pop, y manteniendo una fuerte conexión con el público a nivel global.