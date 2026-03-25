El sueño de Karol G se hace realidad: de cover en su cuarto a dueto con Alicia Keys

Alicia Keys en la gala benéfica de la fundación Con Cora de Karol G. ( AGENCIAS / JASON KOERNER )

La música volvió a demostrar su poder emocional en un encuentro tan íntimo como simbólico entre Karol G y Alicia Keys, quienes protagonizaron uno de los momentos más conmovedores de la semana al interpretar juntas Try Sleeping with a Broken Heart.

Días después de coincidir en la gala benéfica de la Fundación Con Cora, celebrada el 20 de marzo en Miami, ambas artistas compartieron en Instagram un video grabado tras bambalinas.

En él se les ve cantando a dúo la icónica canción, en un instante que trascendió lo musical para convertirse en un símbolo de admiración, perseverancia y sueños cumplidos.

Alicia Keys acompañó la publicación con un mensaje cargado de emoción, describiendo el encuentro como "un momento súper especial" al descubrir cuánto significaba ese tema para la cantante colombiana, y resaltando la conexión genuina que surgió entre ambas.

Por su parte, Karol G respondió con una reflexión personal: recordó cómo, en su juventud en Medellín, interpretaba esa canción en la intimidad de su habitación. Incluso compartió un video de hace 16 años, cuando tenía 19, cantándola, estableciendo un poderoso contraste entre aquel sueño adolescente y su presente.

"Me he preparado toda mi vida para vivir los momentos que antes solo existían en mi cabeza", escribió la artista, evidenciando la dimensión simbólica del encuentro: pasar de versionar a su ídolo a compartir escenario con ella.

El emotivo dueto tuvo lugar en la segunda gala anual de la Fundación Con Cora, iniciativa liderada por Karol G que impulsa causas sociales en Latinoamérica. El evento, realizado en el Vizcaya Museum and Gardens, reunió a diversas figuras del entretenimiento y la música, consolidándose como una plataforma de impacto social y cultural.

La reacción del público fue inmediata. Miles de seguidores destacaron la autenticidad del momento y su carga emocional, subrayando cómo este tipo de encuentros trascienden lo artístico para convertirse en historias inspiradoras.

Emotivo encuentro

El episodio refleja la evolución de Karol G en la industria musical: una carrera construida con disciplina, desde sus inicios versionando canciones hasta consolidarse como una de las artistas latinas más influyentes a nivel global.

en la industria musical: una carrera construida con disciplina, desde sus inicios versionando canciones hasta consolidarse como una de las artistas latinas más influyentes a nivel global. Este dueto no solo cierra un ciclo personal, sino que reafirma una narrativa poderosa: la de quien transforma un sueño en una realidad compartida con uno de sus mayores referentes.