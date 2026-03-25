Tokischa anuncia colaboración con el rapero español Kase.O en su álbum "Amor y Drogas"

Tokischa anunció la participación de Kase.O en su próximo álbum, previsto para abril. ( FUENTE EXTERNA )

La rapera dominicana Tokischa informó que su próximo álbum Amor y Drogas incluirá una colaboración con el rapero español Kase.O, integrante del grupo Violadores del Verso.

El anuncio fue realizado a través de sus redes sociales, donde publicó el listado de canciones del proyecto. En este aparece el tema "Mono", en el que participa el artista español.

El álbum tiene fecha de lanzamiento prevista para el 16 de abril. Hasta el momento no se han ofrecido detalles sobre la producción musical del tema ni sobre el enfoque sonoro de la colaboración.

La inclusión de Kase.O en el proyecto marca un cruce entre escenas musicales de República Dominicana y España.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/25/kaseo-d2ea8114.jpg Tokischa anunció la participación de Kase.O en su próximo álbum, previsto para abril. (FUENTE EXTERNA)

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