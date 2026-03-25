×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Tokischa
Tokischa

Tokischa anuncia colaboración con el rapero español Kase.O en su álbum "Amor y Drogas"

La dominicana incluirá al rapero español en el tema "Mono", según el listado oficial del disco

    Expandir imagen
    Tokischa anuncia colaboración con el rapero español Kase.O en su álbum "Amor y Drogas"
    Tokischa anunció la participación de Kase.O en su próximo álbum, previsto para abril. (FUENTE EXTERNA)

    La rapera dominicana Tokischa informó que su próximo álbum Amor y Drogas incluirá una colaboración con el rapero español Kase.O, integrante del grupo Violadores del Verso.

    El anuncio fue realizado a través de sus redes sociales, donde publicó el listado de canciones del proyecto. En este aparece el tema "Mono", en el que participa el artista español.

    El álbum tiene fecha de lanzamiento prevista para el 16 de abril. Hasta el momento no se han ofrecido detalles sobre la producción musical del tema ni sobre el enfoque sonoro de la colaboración.

    La inclusión de Kase.O en el proyecto marca un cruce entre escenas musicales de República Dominicana y España.

    Expandir imagen
    Infografía
    Tokischa anunció la participación de Kase.O en su próximo álbum, previsto para abril. (FUENTE EXTERNA)

    Más

    • Tokischa ha desarrollado colaboraciones previas con artistas internacionales en distintos géneros.
    Leer más
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.