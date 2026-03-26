Covi Quintana: "Amo a la Covi alegre, colorida y libre de esta nueva etapa"
La cantautora abraza sus raíces con “Oye eta vaina”, un disco que marca un giro sonoro hacia lo tropical mientras inicia una gira internacional que la llevará por América Latina
Hay momentos en la carrera de un artista que no solo marcan un cambio, sino una reafirmación. Para Covi Quintana, ese punto de inflexión llega con Oye eta vaina, un álbum que conecta de forma directa con su identidad dominicana y la empuja hacia nuevos territorios musicales.
Tras años consolidándose como cantautora, hoy se atreve a explorar ritmos afroantillanos, abrazar lo folclórico y asumir el mayor riesgo de su trayectoria.
Recién salida del horno esta semana, la producción coincide con el arranque de su gira “El colmado”, que comenzó en Costa Rica y continuará por Guatemala, Colombia, Ecuador, Perú, Argentina y Chile.
En esta conversación con Diario Libre, la artista -nominada al Latin Grammy 2025 como compositora por “Te quiero”- habla de evolución, miedo, raíces y de la mujer en la que se está convirtiendo.
—Este nuevo disco “Oye eta vaina” marca un giro en tu carrera. ¿Qué te llevó a explorar esta faceta más conectada con tus raíces?
Vivir lejos de casa hace que te sientas más arraigado a tus raíces. Esta idea viene rondando en mi cabeza desde hace siete años, cuando Víctor Víctor me dijo: “Ponte a hacer bachata y te vas acordar de mí…”.
Sin duda, conectar otra vez con lo que realmente soy, 101% dominicana, ha sido uno de los mejores aciertos en mi carrera. Amo a la Covi alegre, colorida y libre de esta nueva etapa.
—El nuevo álbum es un homenaje a tu gente y a tu cultura. ¿Qué tanto de Covi, la persona, hay en este proyecto?
Diría con toda seguridad que estoy en mi mejor versión, cada vez mas cerca de convertirme en la mujer de mis sueños. Me siento presente, ligera de equipaje.
—El sencillo “Temblor y réplica” abre esta nueva etapa. ¿Por qué decidiste que fuera la carta de presentación del álbum?
Es la transición de la Covi cantautora balada hacia la Covi cantautora tropical.
Es la canción del álbum que más me define como compositora y a la vez le da apertura a estos nuevos ritmos afroantillanos.
—En este tema integras atabales, palos y pambiche. ¿Cómo fue ese proceso de sumergirte en lo folclórico y llevarlo a tu propio lenguaje?
La verdad es que nunca pensé verme navegando entre estos colores y vivir esta experiencia personalmente, sobre todo hacerlo completamente en mi país con músicos dominicanos fue un ritual para mí.
Desde el proceso de llevar estas canciones de guitarra y voz a las primeras maquetas con mi productor Ronny Cruz, hasta luego llevarlo al estudio, fue como volver a ser estudiante entre algo totalmente desconocido pero a la vez sentirme tan cómoda, como si fuera algo que ya llevaba en mí toda la vida.
—Este cambio de sonido, ¿es evolución o ruptura con la Covi que conocíamos?
Justo hace unos días me pregunté, ¿qué sigue después de esto?… Yo creo que la vida se trata de avanzar siempre mirando atrás para recordar lo que nos hizo llegar a donde estamos hoy. Llamémosle a esto crecimiento.
—¿Esto ha sido un riesgo o, por fin, tu zona de verdad? ¿Te daba miedo cómo iba a reaccionar tu público?
Yo digo que me lancé de cabeza a una piscina sin agua… jajajajaja. Ha sido el riesgo más grande en mis 12 años de carrera y a la vez la mejor decisión que he tomado.
Sí, tuve miedo, pero algo que he aprendido en este recorrido es que lo mejor de la vida siempre empieza con un poco de miedo.
—En el nuevo disco hay colaboraciones con Andrés Cepeda y Chimbala. ¿Cómo se dieron estos encuentros y qué aportó cada uno?
Con Andrés siempre es muy especial, desde el día uno sabía que esa canción era con él, que su primer merengue sea conmigo hace de esta colaboración soñada algo para la historia.
Chimbala fue el último en unirse, sentía que al disco le faltaba algo que rompiera con todo lo que siempre he hecho. Amé compartir con él en el estudio, que nos sintiéramos los dos en confianza y saliera una de las canciones favoritas de “Oye eta vaina”.
—Pasas de la canción de autor contemporánea a un sonido más tradicional. ¿Cómo ha sido ese proceso de transición a nivel creativo?
A nivel creativo fue muy parecido, mis canciones nacen siempre a guitarra y voz, el reto fue a la hora de hacer la pre-producción con Ronny y empezar a adaptarlas a lo que teníamos en mente. Fue un proceso de casi dos años en total.
—Acabas de arrancar la gira “El colmado” en Costa Rica y luego sigues por varios países. ¿Qué vibe tendrá este tour y qué experiencia quieres que la gente viva cuando entre a ese universo contigo?
Quiero que todos sepan de dónde vengo, quiero que ese mismo trayecto que he recorrido en 12 años, en vivo, también lo recorran conmigo, desde la Covi cantautora hasta la tropical.
Además, quiero que se sientan más cercanos que nunca, y que como todo en la vida es un sube y baja, hay momentos oscuros de los que aprendemos para luego ver la luz.
—Entre disco nuevo y gira, ¿qué es lo que más estás disfrutando de esta etapa?
Que realmente me estoy convirtiendo en la mujer que he siempre soñado.