"De vuelta a la costa": Toque Profundo se reencuentra con su público de Puerto Plata y Sosúa

Los integrantes de Toque Profundo posan para promover su concierto De vuelta a la costa, en el que prometen un show combinando energía, carisma y los clásicos que han marcado el rock dominicano. ( FUENTE EXTERNA )

El reencuentro entre una de las bandas más influyentes del rock dominicano y su público del norte del país está cada vez más cerca. Toque Profundo volverá a los escenarios de la costa atlántica con un concierto especial que promete trascender lo musical para convertirse en un ejercicio de memoria colectiva y conexión emocional.

Bajo el concepto "De vuelta a la costa", la agrupación retoma el vínculo con Puerto Plata y Sosúa tras años de ausencia, reafirmando la relación que ha construido con varias generaciones de seguidores en esta región.

No se trata solo de un concierto, sino de una especie de regreso simbólico a una plaza que ha sido clave en la expansión del rock en español en la República Dominicana.

La cita será el próximo 4 de abril en el Hard Rock Cafe Puerto Plata, escenario que acogerá una noche concebida para la intensidad sonora y la evocación. Como antesala, la velada contará con la participación de la banda del International School de Sosúa, en un gesto que conecta el legado musical con nuevas generaciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/26/toque-profundo-1-ee4a35f6.jpg Imagen de archivo de los integrantes de Toque Profundo durante una de sus presentaciones en vivo, donde combinan fuerza escénica y clásicos que han marcado al rock dominicano. (Fuente externa)

Con una trayectoria sólida y coherente, Toque Profundo ha logrado sostener una identidad artística que trasciende modas y épocas. Su repertorio, cargado de himnos que han acompañado distintas etapas de la vida de su público, será uno de los pilares de una presentación que promete equilibrio entre energía, nostalgia y vigencia.

Este concierto forma parte de una serie de presentaciones con las que la banda busca reconectar con diferentes puntos del país, en un momento donde la música en vivo recupera su dimensión más esencial: la del encuentro directo entre artista y audiencia.

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Las boletas están disponibles a través de la plataforma tix.do, y se recomienda su adquisición anticipada ante la expectativa que ha generado el regreso de la agrupación a la costa norte.