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Fefita la Grande
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Fefita La Grande y Martha Candela anuncian colaboración musical tras un encuentro en Nueva York

Las icónicas voces dominicanas se unen en un proyecto musical cristiano que promete unir tradición y frescura contemporánea

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    Fefita La Grande y Martha Candela anuncian colaboración musical tras un encuentro en Nueva York
    Fefita La Grande y Martha Candela, luciendo sus looks de los recientes Premios Soberano, durante un encuentro en Estados Unidos donde sellaron una posible colaboración musical. (INSTAGRAM / @MARTHACANDELARD / @LAVIEJAFEFARD)

    Fefita La Grande y Martha Candela coincidieron en un hotel de Nueva York y, según ellas mismas compartieron en redes sociales, sellaron lo que promete ser una colaboración musical inédita.

    Ambas artistas publicaron un video desde el lugar donde ocurrió el encuentro, dejando entrever que la próxima producción conjunta será un tema de corte cristiano que funde sus estilos singulares y que, aseguran, nacerá "para Dios".

    En su publicación, Fefita La Grande expresó un mensaje cargado de espiritualidad y gratitud.

    "No hay coincidencia, solo hay hechos. Dicho por Dios y la gloria es únicamente del Señor Jesús. Gracias Martha Candela por bendecir mi noche y sobre todo mi entorno. Gracias por las bendiciones sobre mis hijos también, sobre toda mi familia. A Dios siempre la gloria de nuestro Señor".

    Por su parte, Martha Candela también compartió su emoción por el nuevo proyecto, destacando el sentido espiritual de la colaboración.

    "Entonces, míralo ahí. Me encontré con ella, y ya, ¡acuárdala esa música para Dios! Háganlo lo que ustedes quieran... el que tenga oído que oiga. Que Dios, el dueño de República Dominicana, y mira ya cómo está entregando lo que saben de esto".

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    • La canción sería una fusión entre el estilo típico de Fefita La Grande y el sonido contemporáneo que ha caracterizado de Martha Candela, artista que ha tenido un impacto mediático destacado en los últimos meses gracias a éxitos como El Candelero.
    • De darse finalmente el tema, Fefita La Grande, considerada una de las figuras más queridas y emblemáticas de la música dominicana, exploraría un nuevo terreno musical con un fuerte componente espiritual junto a una de las voces más celebradas del momento.
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