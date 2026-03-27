The Killers en SD: una noche lista para encender la ciudad

The Killers se presentará en el Óvalo de la Feria Ganadera ante miles de fanáticos. ( SUMINISTRADA )

Todo está listo -y se siente en el aire- para recibir a miles de fanáticos hoy en el Óvalo de la Feria Ganadera de esta capital.

Y es que The Killers aterriza en el país como parte de su gira internacional, prometiendo un espectáculo a la altura de su legado.

Con una trayectoria que supera las dos décadas, la banda ha sabido construir una conexión especial con su público.

Desde su debut con Hot Fuss en 2004 -el disco que los catapultó a la fama- hasta sus producciones más recientes, su discografía se ha convertido en una cadena de éxitos que sigue creciendo.

No en vano superan los 35 millones de álbumes vendidos y ya trabajan en su próximo proyecto de estudio.

Por supuesto, el repertorio de esta noche no se quedará corto: temas como "Mr. Brightside", "Somebody Told Me", "Human" y "When You Were Young" prometen convertir el recinto en un coro colectivo cargado de nostalgia y energía.

Además, la producción, liderada por SD Concerts, afina los últimos detalles de un montaje que apuesta por altos estándares en sonido, iluminación y logística.

Dónde: Óvalo de la Feria Ganadera.

Fecha: Viernes 27 de marzo. Hora: 8:30 p.m.

Boletas en Tuboleta.com.do.

El telón baja... pero el teatro sigue

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/26/imagen-el-teatro-guloya-celebra-las-100-funciones-de-obra-de-titeres-c0fecd2e-focus-min031-033-546-350-93b0ba95.jpg El Teatro Guloya celebra sus 100 funciones de "Guanín y su macuto mágico", una opción familiar este sábado y domingo a las 5:30 p.m.

Marzo se despide, pero lo hace a lo grande: con un fin de semana cargado de funciones que invitan a salir y dejarse llevar por la magia del escenario.

Para empezar, la programación continúa con la Temporada Banreservas en la Sala Ravelo del Teatro Nacional con Mis tres suegras, una comedia que apuesta por el humor y los enredos familiares bajo la dirección de Josema Rodríguez, el sábado, 8:30 p.m. y domingo, 6:30 p.m.

A la par, en el Centro Cultural Banreservas SD, Para subir al cielo, de Anacaona Teatro, ofrecerá una mirada más íntima y sensible, el sábado y domingo, 5:30 p.m.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/26/mujeres2-1-e4cf7fa2.jpg Pepe Sierra, Nileny Dippton y Fausto Rojas en una composición fotográfica promocional de Las criadas.

Pero la agenda no se queda ahí. Además, el clásico Las criadas, de Jean Genet, sube a escena en la Sala Máximo Avilés Blonda del del Palacio de Bellas Artes con una puesta intensa que explora el poder, la opresión y las fisuras sociales. Será viernes y sábado, 8:30 p.m, y domingo, 6:30 p.m.

Por otro lado, el Teatro Guloya celebra por todo lo alto las 100 funciones de Guanín y su macuto mágico, una opción ideal para disfrutar en familia, el sábado y domingo, 5:30 p.m.

Y, para cerrar el recorrido, Sin pedir permiso, dirigida por Waddys Jáquez, regresa a Escenario 360 con cinco monólogos los cuales conectan desde la honestidad, el humor y las heridas compartidas. Viernes, 7:00 p.m. y sábado, 6:00 y 9:00 p.m.

Viaje a Brasil a ritmo de Casa Bossa 9 Si lo que buscas es una pausa del ruido -y una excusa perfecta para dejarte llevar-, hoy puedes tener un plan: A las 8:30 p.m., Casa Bossa 9 llega a Casa de Teatro de la mano del grupo On The Road, en una noche pensada para disfrutar sin prisa. Y es que no se trata solo de música, sino de una atmósfera íntima que se siente distinta desde el primer acorde. En esta ocasión, la banda regresa con nuevos integrantes y una energía renovada para rendir homenaje a Tom Jobim y a los grandes nombres de la bossa nova. Sobre el escenario, la voz de Antonia Chabebe se mezclará con la guitarra de José A. Molina, la batería de Aarón Taveras, la percusión de Jeffrey "La Conga" Aponte, el saxofón de José Montano y el piano de Max Nicolás, creando ese sonido cálido y envolvente que invita a quedarse. Una noche para desconectarte... y, sin darte cuenta, viajar a Brasil sin salir de Santo Domingo.